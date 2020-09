Pandemia prejudica serviços de saúde

Um amplo estudo divulgado hoje pela OMS mostra que a pandemia abalou os sistemas de saúde pelo mundo. Dos 105 países investigados, quase todos relataram problemas — os mais graves atingiram nações pobres e de renda média. Calendários de vacinação, rotinas de diagnósticos e tratamentos de doenças não transmissíveis sofreram algum tipo de reflexo negativo.

Em comunicado enviado à OMS, o Brasil afirma que integrará aliança mundial de vacinas e faz considerações.

Segundo o monitoramento das redes sociais do FSB Inteligência, mais de 183.000 citações foram feitas hoje em relação à pandemia. O painel dinâmico completo das citações e tendências você confere aqui.

Já o Instituto FSB Pesquisa elabora diariamente o gráfico abaixo para acompanhar a evolução das mortes por covid-19 em todo o país.*

Média móvel — 31/8/2020 Média móvel — 31/8/2020

O boletim Bússola Covid-19 traz hoje um artigo sobre a evolução dos casos de covid-19 no Brasil e na Argentina, país vizinho que adotou um modelo mais radical de quarentena; e outro artigo com uma análise da média móvel de mortes por coronavírus que indica, enfim, o início de uma trajetória de queda na curva brasileira. Confira a íntegra do boletim aqui.

As principais notícias do dia seguem a seguir.

*O gráfico acompanha a curva de óbitos em cada Unidade da Federação a partir do dia em que a média móvel de sete dias (somadas as mortes dos últimos sete dias e divididas por 7) da respectiva região que chega pela primeira vez a três óbitos. O objetivo é comparar as curvas de óbitos com base no mesmo período de evolução da doença em cada UF.