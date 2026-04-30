Quanto foi o jogo do Palmeiras? Veja o placar da partida contra o Cerro Porteño

Cerro Porteño x Palmeiras empataram por 1 a 1 na última quarta-feira, 29, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. No Estádio Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai, as equipes mantiveram a igualdade no placar e deixaram o grupo bastante embolado.

Com o resultado, o Alviverde ocupa a segunda posição na chave F, com cinco pontos. Os paraguaios estão logo atrás, na terceira colocação, com quatro pontos. O grupo ainda é composto pelo Sporting Cristal, que lidera, e Junior Barranquilla, último colocado.

Jhon Arias abre o placar, mas gol contra complica situação

O Palmeiras começou bem o jogo, com oportunidades e chances de abrir o placar. Inclusive, Allan, aos 28', teve uma bola na trave.

Com o bom início, o Alviverde seguiu pressionando e aos 33' abriu o marcador. Marlon Freitas encontrou Allan, que ficou sozinho dentro da área. O jogador tocou para o lado e Jhon Arias finalizou, de carrinho, para fazer 1 a 0.

Na segunda etapa, o Cerro Porteño quase empatou após falha de Giay, mas a defesa palestrina conseguiu bloquear a finalização.

Os paraguaios seguiram buscando o gol de empate e aos 27', Iturbe arriscou finalização de fora da área. A bola chegou a desviar em Murilo, tocou a trave e voltou nas costas do goleiro Carlos Miguel, entrando para o gol. Com o tento contra, o placar ficou empatado por 1 a 1.

Após levar o gol, o Palmeiras acordou, mas não conseguiu marcar o segundo, saindo com apenas um ponto do confronto contra o Cerro Porteño.

Agora, o Palmeiras volta a campo no sábado, 2, quando enfrenta o Santos, às 18h30, de Brasília, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Pela Libertadores, a equipe visita o Sporting Cristal, no dia 5 de maio.