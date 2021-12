Pandemia aumenta demanda de serviços para descontaminação no Brasil

A necessidade de ambientes mais saudáveis aos trabalhadores fez crescer segmentos de negócio em serviços de descontaminação acima da média no Brasil desde o início da pandemia. Um exemplo é a Ecoquest, que atua no mercado em descontaminação de ar. Com a covid-19 mudando comportamentos e exigindo mais controle, a empresa cresceu 35% neste ano em faturamento, em relação a 2020. E a previsão é de manter o mesmo ritmo de expansão. Em 2020, já havia registrado crescimento de 200%. Em 2021, a empresa tratou o ar, de forma permanente, em mais de 1,5 milhão de metros quadrados de espaços comerciais. O setor que mais contratou a desinfecção do ar este ano foi o de escritórios corporativos (90%). “O aquecimento da demanda se deve, sobretudo, ao retorno dos colaboradores ao trabalho presencial”, afirma Henrique Cury, presidente da Ecoquest.

Saúde mental

A clínica digital de saúde mental, Telavita, termina o ano com o maior número de vidas atendidas do mercado, 4,5 milhões. É a tradução de um crescimento de 300%, comparado a 2020. A razão desse sucesso foram as parcerias de atuação. Com portfólio que inclui empresas como Einstein, Saúde ID e Q Saúde, a Telavita projeta para 2022 manter o mesmo ritmo de expansão.

Conselho Positivo

A Positivo Tecnologia elegeu Gustavo Jobim para o Conselho Administrativo da Companhia. O executivo exercerá funções como Conselheiro Independente. Jobim é administrador de empresas pela Universidade de São Paulo e possui MBA pela Wharton School — University of Pennsylvania.

Marcas que marcam

A HSR Specialist Researchers elaborou o estudo “Marcas Transformadoras” para identificar empresas relevantes junto ao consumidor e qual a força dessa relevância para o propósito da marca. Foram entrevistadas 22 mil pessoas, entre homens e mulheres acima de 18 anos das classes A, B e C. Estas foram as 20 mais lembradas: Natura, O Boticário, Magalu, Netflix, Nestlê, Avon, Mercado Livre, Coca-Cola, Samsung, Lojas Americanas, Itaipava, Amazon, Nike, iFood, Cacau Show, Unilever, Ambev, J&J, Salon Line e Apple.

Fundo agro

A Valora Investimentos concluiu oferta pública de R$ 100 milhões para o Valora CRA Fundo De Investimento Nas Cadeias Produtivas Agroindustriais — Fiagro — Imobiliário (VGIA11), para investidores em geral. O lançamento do Fiagro de papel busca retorno de CDI mais uma taxa de 3,5% a 4%. O foco da carteira são operações de financiamento da cadeia de insumos emitidos por cooperativas, tradings e distribuidores.

Libelo

A Livelo S.A elegeu André Fehlauer como novo diretor presidente da companhia. Fehlauer tem cerca de 20 anos de experiência no setor de cartão de crédito e varejo financeiro. Nos últimos sete anos atuou na Smiles, onde chegou ao posto de presidente. Ele também ocupou cargos em grandes empresas do setor financeiro.

Unicórnio

O Olist terminou o ano como a mais nova startup a integrar o rol de unicórnios da América Latina, alcançando o valor após aporte de R$ 1 bilhão, liderado pelo fundo dos Estados Unidos, Wellington Management. Também participaram da rodada fundos geridos pelo SoftBank, Corton Capital, Valor Capital, Goldman Sachs, Globo Ventures e o investidor Kevin Efrusy. O Olist propõe soluções eficientes e integradas para varejistas e marcas, na jornada do e-commerce e na competitividade em diversos canais.

Rápido no teste

O grupo Sabin superou a marca de mais de dois milhões de testes realizados para a covid-19 realizados no país. No início de dezembro, a empresa contabilizou no total 2.170.000 exames, 1.470.000 no modelo RT-PCR e outros 700 mil sorológicos. Desde os primeiros casos registrados no país, a equipe de Pesquisa e Desenvolvimento criou uma forma pioneira para teste RT-PCR no diagnóstico do Sars-CoV-2.

Custo digital

A Infracommerce aposta no desenvolvimento de Delivery Hub que reduz os custos com a logística em até 30% para superar os obstáculos no momento da compra virtual. A ferramenta promete resolver os principais problemas de tempo de entrega e custo de frete no comércio digital para o cliente.

Fiscal

A Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados pressiona o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre o pedido de concurso público feito pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, em maio deste ano. A ministra quer suprir a carência de servidores de defesa agropecuária. O Anffa Sindical estima que seriam necessários 350 novos fiscais, contratados para atender à demanda crescente de trabalho na Defesa Agropecuária. O movimento deve continuar em 2022, mas Guedes é contra a criação de despesas permanentes de pessoal sem que seja feita a Reforma Administrativa, com tramitação paralisada.

Centauro

A Centauro chega ao grupo Iguatemi Shopping na cidade de São Paulo. A partir de agora, o Iguatemi São Paulo e o JK Iguatemi contam com o mais novo modelo de loja da varejista esportiva, a G5 (Geração Cinco). As unidades têm como objetivo acompanhar e contribuir com a jornada do consumidor e em prestar serviços cada vez mais personalizados quando o assunto é esporte, além de proporcionarem um ambiente mais moderno, inovador e repleto de interatividade, oferecendo novas experiências de compra ao público.

Vagas

A Uello, empresa de logística que usa tecnologia e rede colaborativa para oferecer serviços de fretes urbanos para grandes e médias empresas, está com vagas de emprego em vários segmentos, para contratação imediata e início de 2022. Os cargos disponíveis são: Analista de Talent Acquisition Pleno, Analista de Transporte, Product Manager, UX Designer, entre outros. Todas são para o trabalho remoto e para a região de São Paulo.

Nome novo

Alexandre Thorpe chegou à fintech Slice, que atua no segmento de fluxo de dinheiro e pagamentos. Na startup, o profissional está assumindo a posição de diretor de relações internacionais, governança e investidor, após ter trabalhado por 30 anos no HSBC, onde era COO (Diretor de Operações).

Eventech

A pandemia dinamizou eventos online, alternativa segura e prática para reuniões e encontros. A ATMO Digital surfou nessa onda e apresentou o conceito Eventech, um pacote de serviços completos para empresas. A iniciativa teve reconhecimento do Prêmio Caio (Grupo Conecta Eventos), único para a categoria. A ATMO Digital venceu em três categorias: Plataformas Digitais, Convenção Internacional e Convenção Nacional.

Natal da BTG

De 9 a 20 de dezembro diversos artistas passaram pelo Edifício Pátio Victor Malzoni para celebrar o espírito natalino. Durante 12 dias de eventos, milhares de pessoas acompanharam apresentações de Filhos da Música, Ballet Paraisópolis, Orquestra Baccarelli e na última segunda-feira, 20, show do Jota Quest. A programação do #Natal BTG continua até 24 de dezembro. Ainda dá tempo de visitar a decoração preparada pelo BTG, com show de luzes, uma Árvore de 25 metros e passear na Casa Bandeirista, localizada no mesmo endereço, que conta com salas de recreação infantil e um estúdio fotográfico. As fotos tiradas no local serão projetadas na árvore. O espaço fica aberto das 11h às 20h.