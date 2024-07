Bússola Cultural: convenção para fãs de anime e evento nerd na periferia

Animecity Brasilândia

Onde? Fábrica de Cultura Brasilândia, na Av. General Penha Brasil, 2508 - Brasilândia, São Paulo.

Quando? 27 de julho, a partir das 10h.

Para celebrar o orgulho nerd, o evento especial traz uma série de atividades para todas as idades.

O festival contará com uma variedade de atrações, incluindo oficinas de arte, voltadas para o universo nerd, pop e geek.

Além disso, salas temáticas, expositores, desfiles de cosplayers, concurso de K-pop, sorteios, espaço para artistas e muito mais.

Atividade gratuita.

Fachada da Fábrica de Cultura Diadema André Hoff

Perifacon 2024

Onde? Fábrica de Cultura Diadema, na R. Vereador Gustavo Sonnewend Neto, 135 - Centro, Diadema.

Quando? 27 e 28 de julho

O maior evento nerd da periferia promete dar visibilidade a quem produz e atrair quem consome. O evento vai receber cerca de 140 artistas de 12 estados diferentes no famoso Beco dos Artistas.

Entre os destaques, painéis de 10 anos de Irmão do Jorel, da Turma da Mônica, da Globo, da Warner Bros., Turma do Chaves e Naruto – com os dubladores de Sasuke e Jiraya.

E, para os gamers de plantão, a Garena levará uma ativação de Free Fire com celulares para o público se divertir durante o evento. A tradicional finalíssima do Concurso de Cosplay também está marcada.

Atividade gratuita, sem necessidade de inscrição prévia. Retirada de ingressos no site da Sympla .

Mais informações em www.perifacon.com.br .

Alunos poderão repensar seu imaginário. (Getty Images/Getty Images)

Curso de escrita literária

Onde? On-line, via plataforma BibliON.

Quando? 01, 03, 08, 10, 15, 17 ,22 e 24 de agosto, de 10h às 12h.

Através de aulas expositivas, leituras e proposições de exercícios de escrita com os alunos, Rafael Gallo aborda a construção de personagens e como evitar que se tornem estereótipos indesejados.

O objetivo é que os alunos possam repensar seu imaginário, a fim de criar narrativas mais ricas e complexas, menos atreladas, em especial, a representações inadequadas e historicamente frequentes de certos tipos ou grupos sociais.

Cadastro no link .

Festival vai até dia 28 de julho. ( Osesp/Divulgação)

Encerramento do Festival de Inverno de Campos do Jordão

Onde? Auditório Claudio Santoro, na Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 - Alto Boa Vista; no Parque Capivari, na Rua Eng. Diogo José de Carvalho, 1291 - Capivari; e na Capela São Pedro Apóstolo, localizada no Palácio Boa Vista, na Av. Adhemar Pereira de Barros, 3001 - Jardim Dirce.

Quando? Até 28 de julho.

Reconhecido como o maior e mais tradicional evento de música clássica da América Latina, o Festival de Inverno de Campos do Jordão encerra a programação da sua 54ª edição.

Durante todo o mês de julho, mais de 60 concertos, com musicistas do Chile, Colômbia, Uruguai, Inglaterra e Suíça, além de uma variedade de conjuntos sinfônicos do estado de São Paulo, subiram aos palcos.

Gratuito.

Confira detalhes da programação no site oficial do Festival .

Brincadeiras tradicionais remetem à infância de Candinho. MCP

BrinCandinho

Onde? Museu Casa de Portinari, na Praça Candido Portinari, 298 - Centro, Brodowski.

Quando? Até 31 de julho.

O Museu Casa de Portinari oferece uma variedade de atividades e brincadeiras para as crianças durante as férias.

Além das brincadeiras tradicionais que remetem à infância de Candinho, nesta edição, o museu apresenta uma programação especial em homenagem aos Jogos Olímpicos, incluindo atividades relacionadas a esportes como futebol, basquete, vôlei, ginástica rítmica e pingue-pongue.

Uma série de oficinas também agita a criançada, que podem aprender a fazer uma pequena horta na garrafa PET e até adereços divertidos, como porta-chaves e balangandã.

Entrada gratuita.

Mais informações no site do Museu .

O maior festival da valorização da cultura tradicional paulista chega a Presidente Prudente. (Amigos da Arte/Divulgação)

Revelando SP em Presidente Prudente

Onde? Centro de Eventos IBC, na R. Orlando Ulian, 153 - Jardim Jarin, Presidente Prudente.

Quando? 9 a 11 de agosto.

O maior festival da valorização da cultura tradicional paulista chega a Presidente Prudente.

Na programação, já estão confirmados os shows de abertura com Sérgio Reis, cantor com mais de seis décadas de sucesso; e de encerramento, por conta da dupla Diego & Victor Hugo, uma das principais revelações da música sertaneja nos últimos anos.

Além disso, o melhor da gastronomia, dança e artesanato com a essência da cultura paulista.

Entrada gratuita.

Espetáculo estadunidense, originalmente de Neil LaBute, ganha uma versão brasileira. (Reprodução/Reprodução)

“The Money Shot”

Onde? Teatro Sérgio Cardoso, na R. Rui Barbosa, 153 - Bela Vista, São Paulo.

Quando? 03 de agosto.

O espetáculo estadunidense, originalmente de Neil LaBute, ganha uma versão brasileira dirigida por Eric Lenate.

Estrelado por Lavínia Pannunzio, Fabiana Gugli, Jocasta Germano e Fernando Billi, a peça usa humor ácido para criar reflexão sobre arte, ambição, status e sexo em Hollywood.

Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$40 (meia-entrada), via Sympla .

Classificação indicativa: 16 anos.

Ira Levin rege a Orquestra do Theatro São Pedro. (Divulgação/Divulgação)

Óperas “Turandot” e “Gianni Schicchi”

Onde? Theatro São Pedro, na Rua Barra Funda, 171 - Barra Funda, São Paulo.

Quando? 02, 04, 07, 09 e 11 de agosto.

No centenário de morte dos compositores italianos Ferruccio Busoni e Giacomo Puccini, Theatro São Pedro apresenta programa duplo com récitas sob direção musical de Ira Levin e direção cênica de Alexandre Dal Farra.

Haverá, ainda, um ensaio geral aberto e gratuito no dia 31 de julho, às 19h. A récita de 09 de agosto também terá transmissão ao vivo pelo YouTube @TheatroSaoPedroTSP.

Ingressos: de R$ 40 (meia) a R$ 120 (inteira), via link .

Classificação indicativa: 14 anos.

Evento terá feira circular fortalecendo a economia criativa. (Divulgação/Divulgação)

Festival Pina Praça

Onde? Pina Contemporânea, na Avenida Tiradentes, 273 - Luz, São Paulo.

Quando? 26, das 14h às 17h30; e 27 e 28 de julho, das 13h às 18h.

A Pinacoteca promove um final de semana com cinema ao ar livre – abordando temas como cosmologias indígenas, crise climática e relações entre humanidade e meio ambiente –, shows, atividades, oficinas e muito mais.

Além disso, a inauguração de uma ocupação gratuita ao ar livre na Praça da Pinacoteca Contemporânea, com programas para adultos e crianças.

Por fim, a Pinacoteca também sedia a primeira Feira Criativa Cultura Circular, fortalecendo a economia criativa e proporcionando um espaço de convivência com arte, música e gastronomia.

Mais detalhes no site da Pina .

Festival "Nós de OZ" completa 11 anos em 2024 Divulgação

“Nós de OZ”

Onde? Fábrica de Cultura 4.0 Osasco, na Rua Santa Rita, s/nº - Jardim Rochdale, Osasco.

Quando? 27 de julho, às 12h.

O Festival “Nós de OZ” completa 11 anos com a participação de quatro bandas convidadas e artistas locais de outras linguagens e nos intervalos com músicas selecionadas pelos integrantes do coletivo.

Haverá expositores de artesanatos, brechós e comidas, todos eles são moradores de Osasco e já fazem a parceria com o evento desde seu início.

Entrada gratuita.

