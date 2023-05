Após conquistar QuintoAndar e RaiaDrogasil, startup de brindes personalizados atrai 50 investidores

A BeUni, plataforma de gestão de brindes e produtos personalizados, anunciou um aporte de R$ 1,7 milhão em sua primeira rodada desde que foi criada, em 2019. A captação foi liderada pela Investidores.vc, plataforma de investimento em startups, e envolveu 50 diferentes investidores.

O que faz a BeUni

A BeUni foi fundada em 2019 na região de São Carlos, interior de São Paulo, pelos irmãos Murilo Prataviera e Marcel Prataviera, dois empreendedores de longa data e com experiência no mercado de brindes personalizados fora do Brasil.

O foco da empresa está na oferta de brindes corporativos por meio de uma plataforma B2B que automatiza diferentes etapas do processo de envio de brindes, da compra dos itens junto a fornecedores — como gráficas e fabricantes — ao armazenamento em galpões e envio dos produtos por transportadoras.

Quem são os clientes

O objetivo da BeUni é, a longo prazo, tornar-se um “one stop shop” para criadores de conteúdo e também as os times de eventos, marketing, vendas, relacionamento com o cliente e recursos humanos de médias e grandes empresas, habituados a lidar com as demandas relacionadas ao envio de brindes e outros produtos personalizados no dia a dia.

Atualmente, a BeUni tem clientes no Brasil e nos Estados Unidos, e realiza entregas em mais de 130 países. Por aqui, são 3.000 envios por mês, boa parte graças à indicação orgânicas de empresas que já são usuárias da plataforma. Entre os principais clientes da startup estão:

Cubo Itaú

Phillips Morris

Insper

Mackenzie

QuintoAndar

Sicoob

RaiaDrograsil

Como a empresa vai usar o aporte

Segundo Murilo Prataviera, CEO da BeUni, o aporte será utilizado para ampliar o quadro de funcionários em pelo menos 80%, além de servir como estratégia para trazer especialistas do mercado para dentro de casa e ampliar o portfólio de produtos.

“Queremos duplicar a capacidade tecnológica da BeUni em 2023”, diz.

“Nos interessamos pela BeUni, por diversos motivos, mas principalmente por se tratar de uma bootstrap que estava em busca da primeira captação. A BeUni possui um portfólio de grandes clientes e cresceu quatro vezes entre 2021 e 2022, fora que faz parte de uma tendência gigantesca, o modelo on demand”, diz Amure Pinho, fundador da Investidores.vc, plataforma que em quatro anos já captou mais de R$ 25 milhões em investimentos.

Para acelerar sua estratégia no curto prazo, a BeUni também está fechando uma rodada de R$ 2,6 milhões com outros investidores. A captação deve ser concluída até o final de junho.