Orthopride assina com Fluminense e oferece tratamento odontológico ao time

O Fluminense Football Club anuncia a assinatura de contrato de patrocínio com a Orthopride, empresa especializada em ortodontia do Grupo Orthopride Franchising. A marca será estampada na propriedade manga das camisas do Sub-15, 17, 20 (na base masculina) e no Futebol Feminino. O contrato terá duração de 15 meses. A estreia aconteceu na última quinta-feira, 30, na grande final do Campeonato Carioca Sub-20/2021. Além disso, o grupo prestará serviços de atendimento odontológico e ortodôntico aos atletas.

“Estamos muito felizes com a parceria. Ajudar na formação dos jogadores de base do Fluminense e também no time feminino, levando atendimento de qualidade na área da saúde, será uma grande honra para nós”, afirma Richard Magrath, diretor executivo do grupo Orthopride.

O trabalho da Orthopride no atendimento odontológico envolverá mais do que o tratamento clínico convencional. Consiste em ações de prevenção de lesões e melhoria de questões associadas à performance, como respiração, sono, equilíbrio mandibular e, consequentemente, equilíbrio corporal. A atuação da odontologia do esporte inclui também uma gestão otimizada, respeitando as especificidades do esporte.

Amanda Storck, gerente de Futebol Feminino do Fluminense, falou da importância da inclusão da área para projetos futuros.

“O clube tem incluído cada vez mais o futebol feminino nas iniciativas, e agora também nas negociações de patrocínio. Será uma parceria extremamente importante para nossos projetos. É só o início de muitas coisas boas que virão para as Meninas de Xerém”, diz.

Jogadores das equipes do Sub-15, 17, 20, do futebol feminino e atletas de Laranjeiras receberão atendimento nos próprios centros de treinamento, em consultórios montados exclusivamente para cuidar da saúde bucal.

