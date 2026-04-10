Opinião: na dúvida, faça engenharia

Por Eduardo Fischer*

10 de abril é o Dia da Engenharia, que convida a refletir: por que a carreira não desperta interesse como antes? Como mudar esse cenário?

Como liderança em uma organização da Construção Civil, vejo de perto um fenômeno preocupante: a queda no interesse pelos cursos de engenharia. E como engenheiro que sou, reflito constantemente sobre as implicações de haver cada vez menos colegas de profissão no Brasil.

Os números chamam a atenção: levantamento recente do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) aponta que apenas 12% dos estudantes do ensino médio têm interesse em cursar engenharia. Em 10 anos, o número de calouros em cursos de engenharia caiu 23%, segundo o Censo da Educação Superior do MEC. Em algumas áreas tradicionais, como a engenharia civil, a redução de alunos chega a 52%; o número dos que concluem a graduação segue caindo em níveis inquietantes.

A inquietação se justifica: estimativas do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) apontam que o déficit de engenheiros no Brasil pode chegar a um milhão de profissionais em 2030.

É um fator que compromete potencialmente a capacidade de inovação, consistência e competitividade em áreas estratégicas – pesquisa, infraestrutura, energia, tecnologia, por exemplo. Ameaça, também, a evolução de programas estruturantes, como o Minha Casa, Minha Vida, a modernização da indústria e o desenvolvimento de setores como a Construção Civil.

E por que isso está acontecendo?

Vivemos uma combinação perigosa de fatores:

Uma defasagem generalizada na formação em matemática – disciplina que, erroneamente, assusta desde cedo;

Os altos custos da graduação em faculdades privadas e uma disponibilidade exigida que dificulta conciliar trabalho e estudo;

A insegurança com o mercado de trabalho e as perspectivas de remuneração;

A concorrência de formações que prometem inserção profissional rápida;

A lacuna de identificação entre a estrutura dos cursos ofertados e as aspirações geracionais de integração entre disciplinas, inovação e impacto social.

Fato é que precisamos – agora e cada vez mais – de engenheiros

Aqui há muito por fazer, e a engenharia tem tudo a ver com isso: a boa formação dá competências e abre possibilidades, moldando profissionais que decidem e executam. Profissionais que criam, resolvem e transformam – porque o “ethos” do engenheiro é assim: analisar, compreender, solucionar, sistematizar, materializar.

Engenharia é um modo de pensar, de fazer e de gerir

Não à toa, engenheiros estão presentes muito além de suas especialidades: suas capacidades técnicas e visão sistêmica os colocam em posições de estratégia e de liderança; em empresas dos mais variados setores como elementos fundamentais da gestão eficiente. Da construtora ao banco, do varejo à indústria, lá está o engenheiro.

É hora de resgatar o valor indiscutível da engenharia

Digo isso como formação e como carreira. O desinteresse atual é incompatível com as projeções de crescimento da demanda por engenheiros, especialmente em áreas ligadas a tecnologia, sustentabilidade e automação.

Pesquisas salariais preveem remunerações mais atraentes. E mesmo as áreas mais tradicionais não ficam de fora: a tecnologia e os novos cenários de produtividade requerem profissionais capazes de integrar a evolução ao dia a dia enquanto a roda gira.

Currículos com abordagem mais prática desde o início do curso, boa infraestrutura acadêmica, conexão da formação com questões contemporâneas – como indústria 4.0, clima, energia, I.A, vida em sociedade – e a ênfase no forte papel social da engenharia podem quebrar barreiras e recuperar aquele lugar de carreira que faz brilhar os olhos.

E indo mais longe – fortalecer o ensino de matemática e ciências desde a educação básica, com metodologias atraentes, encantadoras. Afinal, um jovem que não se interessa por matemática dificilmente vai cogitar uma carreira em engenharia.

A frase que dá título deste artigo era muito repetida pelo meu pai. Conselho misturado com convicção, seu sentido atravessa o tempo: engenharia é sempre a profissão do futuro. A profissão do “por fazer”, das muitas possibilidades e perspectivas.

Porque o futuro é vivo, exige novas competências, e se beneficia profundamente de uma certa maneira de ver o mundo que a formação sólida em engenharia entrega: pragmática, holística, resolutiva; essencial para vencer os múltiplos desafios que a construção desse mesmo futuro apresenta.

*Eduardo Fischer é CEO da MRV&CO.