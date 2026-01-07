73 ideias de pequenos negócios para começar em 2026 e transformar sua carreira

Empreender nunca foi tão acessível — ou necessário. Em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, com mudanças aceleradas pela tecnologia e um desejo crescente por autonomia, abrir o próprio negócio deixou de ser apenas um sonho distante.

Seja como plano principal ou renda extra, iniciar um pequeno negócio pode ser o passo decisivo para transformar sua carreira.

Pensando nisso, confira 73 ideias de pequenos negócios com potencial de sucesso em 2026. São opções para diferentes perfis, desde de quem busca algo simples para começar do zero até quem quer escalar um modelo consolidado. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

Ideias de negócios por área

Abaixo, veja as 73 ideias por segmentos:

Serviços financeiros e empresariais

Serviços de contabilidade e impostos Consultoria empresarial Planejamento financeiro Compra de franquias Serviços de cartório (notário)

Trabalhos manuais e serviços locais

Construção civil Jardinagem e paisagismo Pintura residencial Carpintaria Elétrica residencial Serviços de mudança

Trabalhos criativos e digitais

Redação e edição de conteúdo Design gráfico Desenvolvimento web Agência de marketing digital Fotografia Produção de vídeo Edição de áudio Gestão de redes sociais Artesanato e artes visuais Aulas de música Canal no YouTube Criação de cursos online Publicação de e-books Criador de conteúdo para TikTok UGC (conteúdo gerado para marcas) Compra e venda de domínios Podcast

Reparo e manutenção

Oficina mecânica Reparo de eletrodomésticos Reparo de bicicletas Limpeza de barcos Estética automotiva Manutenção eletrônica Restauração de móveis Limpeza de tapetes Conserto e fabricação de joias

Imóveis e serviços domésticos

Corretagem imobiliária Administração de imóveis Limpeza residencial ou comercial Organização profissional Vistorias e inspeção de imóveis Auditoria de eficiência energética Decoração e design de interiores

Treinamento, coaching e educação

Organização de eventos Planejamento de casamentos Planejamento de viagens Aulas particulares (coaching esportivo) Personal trainer Consultoria nutricional Coaching de vida Mentoria de carreira Reforço escolar e aulas de apoio Comunidade paga / assinatura

Gastronomia, bem-estar e hospitalidade

Chef privado Airbnb ou hospedagem Buffet e catering Food truck Cervejaria artesanal

Cuidados pessoais, animais e outros

Dog walker (passeador de cães) Pet sitter / hospedagem de animais Estética animal Creche domiciliar Cestas personalizadas Cabeleireiro ou barbeiro Manicure e pedicure Massoterapeuta Aluguel de espaços para armazenagem Motorista particular Revenda online Tradução e interpretação Marketing de afiliados Dropshipping

Como escolher a ideia certa para empreender

Antes de mergulhar na lista, vale refletir sobre três fatores fundamentais:

O que você sabe fazer bem? Suas competências e experiências podem se transformar em soluções valiosas para o mercado.

Quanto você pode investir? Algumas ideias exigem pouco capital inicial, enquanto outras envolvem aquisição de equipamentos ou licenças.

Como você quer trabalhar? Online ou presencial? Sozinho ou com uma equipe? Em casa ou em um espaço externo?

Com essas respostas em mente, fica mais fácil encontrar um caminho viável e alinhado com seus objetivos.

