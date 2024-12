Opinião: como as marcas usam o encantamento do Natal para criar conexões que emocionam e vendem

Por Kelly Pinheiro e Denis Zanini Lima

O clima de Natal é um convite à conexão: as luzes encantam, a reflexão sobre o ano que passou gera inspiração, a tradição de presentear o outro desperta emoções que dão um quentinho no coração. Essa é a oportunidade perfeita para as marcas que querem se aproximar do seu público com narrativas emocionantes, que geram vínculo e memórias afetivas.

As empresas que já perceberam o poder dessa conexão natalina, renunciaram à tradicional publicidade que explora essa época do ano somente do ponto de vista comercial. Algumas delas acreditam tanto nesse marketing que captura pela emoção, que sequer citam os produtos à venda, apostando em campanhas que constroem uma relação genuína com o público.

Em vez de focarem apenas no viés comercial, elas utilizam o Natal como um cenário para contar histórias que tocam o coração, promovem valores como união, solidariedade e esperança. Essa abordagem transforma campanhas em experiências marcantes e, embora não anunciem nada diretamente, acabam impulsionando as vendas de imediato e a longo prazo.

Veja três exemplos que abraçaram essa estratégia e se destacaram com campanhas emocionantes no Natal de 2024:

Boticário

A marca já é amplamente conhecida por suas campanhas de fim de ano, mas sempre surpreende com propostas inovadoras. Em 2024, o Boticário escolheu produzir um comercial que está mais para um curta-metragem, inclusive.

O filme conta a história de uma família que se reúne para ceia de Natal e vive todas as dores e os amores de uma celebração típica: os reencontros emocionantes, a discussão de temas polêmicos, a mistura de alegria, celebração, culpa e frustração. Com uma narrativa envolvente e real, o Boticário não só emociona, mas também fortalece o vínculo com seus consumidores, que se veem reconhecidos naquele cenário.

Airbnb

A plataforma de aluguel de temporada Airbnb também apostou em uma abordagem narrativa para o seu comercial de Natal, mas nesse caso com um toque de humor. A estratégia é mostrar como as tradições natalinas são mais emocionantes quando vividas em uma casa, em vez de um hotel.

O comercial mostra um Papai Noel com muita dificuldade de entregar presentes em um hotel, se esbarrando em situações como a falta de uma chaminé, os elevadores lotados e as travas de acesso aos quartos de hóspedes.

Ao adotar um tom mais leve e divertido, a campanha se diferencia, reforçando a mensagem de que o Airbnb transforma o Natal de seus hóspedes em um momento especial, com vivências inesquecíveis em um espaço que combina conforto e magia.

Latam e Coca-Cola

Já a Latam se aproveitou da tradicional campanha da carreta de Natal da Coca-Cola e levou o conceito para os ares. Em sua iniciativa, a Latam transforma seus aviões em "Expressos Natalinos", decorados com luzes e cores temáticas. A ação reforça o papel da Latam em conectar pessoas durante as festas de fim de ano, trazendo a mensagem de que o espírito natalino está presente não apenas nos destinos, mas também no caminho até eles.

Em um período marcado por emoções, reflexões e celebrações, campanhas como essas mostram que o Natal pode ir muito além do consumo. Ao explorar narrativas autênticas e emocionantes, essas marcas não apenas fortalecem sua conexão com o público, mas também constroem um legado emocional que perdura muito além das festas de fim de ano.

