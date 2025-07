Opção de pedir comida pelo Google amplia alcance de empresas no foodservice

Na esteira de inovações do Google no Brasil, a funcionalidade “pedir com o Google” é destaque. Com as atualizações mais recentes, a plataforma vai incluir um botão dedicado para acelerar pedidos de retirada ou delivery de comida.

Pedir comida pelo Google já era possível desde 2020, mas a funcionalidade está sendo otimizada no Brasil. Algumas das plataformas incluídas são iFood, Rappi e McDonalds, mas para muitas empresas do foodservice, a inclusão da Goomer pode ser a parte principal.

A empresa de soluções digitais no setor oferece cardápios digitais, que agora serão integrados ao Google, podendo ser acessados pela pesquisa ou pelo Maps. O movimento amplia alcance para empresas que não estão diretamente integradas aos apps de delivery.

As vantagens para as empresas

Com a integração, restaurantes que utilizam a Goomer passam a exibir um botão “Fazer pedido” nos resultados do Google. Ao clicar, o cliente é direcionado ao sistema do estabelecimento, para uma jornada de compra direta.

Os cardápios também poderão ser visualizados na busca e a funcionalidade amplia o alcance dos restaurantes no buscador, conectando-os a uma base de usuários que inicia sua pesquisa por refeições neste ambiente.

Tendo em vista que 86% dos brasileiros pesquisam no Google antes de decidir onde pedir comida, estar presente de forma prática na plataforma pode ser um diferencial determinante.

“Essa conexão representa um passo importante na nossa missão de digitalizar o setor de foodservice, permitindo que nossos clientes alcancem os consumidores no exato momento da decisão de compra, dentro do ambiente do Google”, conclui Isaac Paes, CMO da Goomer.

