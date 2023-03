Seis lugares para pedir comida saudável e congelada em São Paulo

É inegável que a pandemia trouxe novos hábitos, principalmente quando o assunto é trabalho. O home office acabou se estabelecendo no dia a dia, e com isso, a forma de se alimentar também mudou. “Quando trabalhavam presencialmente, as pessoas tinham os restaurantes do entorno ou seja, não precisam se preocupar com as refeições, bastava andar poucos metros e uma gama de estabelecimentos estavam a disposição. Porém, agora em casa, ou há poucas ofertas ou pouco tempo para cozinhar”, diz Fábio Canina, CEO da Pratí, empresa de comida congelada que ganhou aporte do grupo Sapore para abraçar esse mercado.

Só no ano passado, a empresa cresceu 20%, faturando 6,5 milhões de reais. A expectativa é dobrar o faturamento no próximo ano.

Segundo uma pesquisa realizada em 2021 pela Fispal Food Service e FGV Jr, mais de 40% dos entrevistados passaram a consumir marmitas congeladas durante e após a pandemia. Entre os motivos apontados para o novo hábito estava o preço, a rapidez na preparação, e a saúde.

“É uma estratégia bastante interessante para quem quer comer de forma regrada: a pessoa pode optar pela refeição menos calórica, com mais variedade, o que ajudará a comer melhor e até mesmo perder aqueles quilos extras que ela ganhou durante a pandemia”, explica a nutricionista Tamires Santana.

Foi mirando nesse público que a Pratí criou recentemente seu plano de assinatura de refeições congeladas. “Observamos que muitos de nossos clientes pediam com uma certa frequência e observamos então que poderíamos fazer algo para facilitar ainda mais a vida: um plano ao qual ele não se preocupasse”, explica Fábio.

No programa, o cliente pode escolher em receber as refeições semanalmente (7 ou 14 refeições), quinzenalmente (10, 14 ou 28 refeições) ou mensal (10, 15, 20, 30 ou 60 refeições). Há planos low carb, para praticantes de atividade física, vegetarianos ou apenas para quem quer comer melhor. Aos clientes que aderem ao plano, o frete é grátis.

“O cliente conversa com nossa equipe especializada. Após, ele recebe um cardápio adequado às necessidades dele e preferências e recebe os pratos em casa no dia agendado”, complementa Fábio que diz que com o plano é possível economizar até 40% em uma única refeição. Atualmente a marca está disponível para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas e região.

Seis lugares para pedir comida saudável e congelada em São Paulo

Pratí

A Pratí é a primeira empresa a criar um programa de gestão alimentar particular feito por especialistas. O chef Pratí faz parte do clube de assinaturas (que pode ser semanal, quinzenal ou mensal), um profissional orienta o consumidor durante a compra, ajudando a escolher a alimentação que mais se adequa ao perfil: seja para emagrecer, ou apenas para comer saudável. A variedade de opções de marmitas e quitutes chama a atenção, é possível fazer todas as refeições do dia com as marmitas, desde o café da manhã com Pão de Queijo Fit (8,90 reais) , passando por um petisco no meio da tarde com Bolinho de Quinoa com Queijo (8,90 reais), Dadinhos de Tapioca com Parmesão (8,20 reais) e um belo prato para o jantar de Fraldinha Argentina e Batata Rústica com Alecrim (28,80 reais). Entre os kits há o de Massa Magra elaborado para melhorar a forma física (294 reais) e o de Emagrecimento para sete dias (três refeições por dia), por 274,39 reais. Para mais informações acesse comaprati.com.br.

Mawi

A Mawi busca simplificar o dia a dia com refeições saudáveis cheia de sabores a preocupação também se estende ao meio ambiente, compensam 100% o impacto ambiente reciclando todos os resíduos com uma empresa de reciclagem. As marmitas da Mawi atendem as refeições diárias como a Feijoada Light (21,85 reais) e a Carne Louca com purê de mandioquinha (21,85 reais). Há também diversas opções sem glúten Torta de Frango Cremoso om requeijão e milho (23,90 reais) ou torta de Palmito Vegana (23,90 reais). Os kits de marmitas podem ser personalizados de acordo com a necessidade do cliente ou também pode optar por kits com refeições já montadas para 6 ou até 18 dias. Para mais informações acesse mawifoods.com.br.

Sob Medida

A Sob Medida, comandada pela chef e nutricionista Joana Jakobowicz, nasceu quando Joana percebeu que as pessoas tinham dificuldades em seguir uma alimentação saudável de forma prática. Dentro das opções há kits de marmitas balanceadas, como o de emagrecimento Power 10 dias (720 reais) que promete emagrecer com saúde e desintoxicando o corpo. Há também um serviço exclusivo onde uma equipe de nutricionistas vai até o local do cliente e montam juntos um cardápio de acordo com gostos e necessidades. Para mais informações acesse site nutricaosobmedida.com.br.

Elisa Jardim - Cozinha de Verdade

Cozinha de verdade feita por gente de verdade. Nascemos de um projeto pessoal da nossa chef Elisa Jardim, a fim de levar até sua casa uma comida natural, sem ultraprocessados nem gordura ou óleo. E o mais importante: fresca, e não congelada. Sócia há sete anos do Panna Cotta, restaurante onde já trabalha sua culinária saudável, aqui Elisa propõe menus personalizados para cada cliente, com base nas restrições e gostos pessoais. Mais do que isso, essa goiana que trocou a moda pela gastronomia desfila criatividade para combinar ingredientes e sensibilidade no uso de temperos. E, assim, mostra que é possível comer bem sem descuidar da saúde. Saiba mais sobre os planos no WhatsApp: (11) 93288-5588.

Liv Up

Além de proporcionar bem-estar a seus consumidores, a Liv Up também se preocupa com o meio ambiente. A empresa é parceira de agricultores familiares e todo alimento que é gerado na fábrica é compostado e é feito a separação de embalagens, resíduos plásticos e papel para a reciclagem. A marca tem opções de refeições acessíveis – até 25 reais, como o Falafel, arroz de jasmim com cebolinha e castanha de caju, purê de abóbora low carb. Há também pratos de inverno para esquentar, como o creme low carb de abóbora com gengibre (14,50 reais). Há também kits, como o “Sem carne Vermelha”, onde sete refeições saem por 220,80 reais. Saiba mais sobre os planos no site livup.com.br.

2 Marias Orgânicos

Quem se preocupa em consumir produtos orgânicos, mas ainda quer a praticidade das marmitas congeladas, a 2 Marias é uma boa opção. Com receitas elaborados por nutricionistas, os ingredientes são comprados diretamente dos pequenos produtores. Além disso a empresa tem premissa de desperdício zero – aproveitamento integral dos alimentos. Entre as opções estão os kits saudáveis orgânicos para almoço e jantar (914,63 reais para 14 dias), o kit detox orgânico (781,77 reais para 10 dias), além de kit Pós-treino. Para quem gosta de comer salgadinhos tem a opção de coxinha de batata doce recheada com frango (11,55 reais) e bolinho de abóbora com carne desfiada e queijo (10,49 reais a unidade). Saiba mais sobre os planos no site 2marias.com.br.

