Fim da tela vazia? Criadora de 'CoComelon' usará ciência no conteúdo infantil

A produtora Moonbug Entertainment, responsável pela animação "CoComelon", anunciou uma parceria para aplicar pesquisas científicas no desenvolvimento de conteúdos infantis. O estúdio também produz títulos como "Blippi", "Little Angel" e derivados como "The Melon Patch", distribuídos em plataformas digitais como a Netflix.

A iniciativa envolve o Center for Scholars and Storytellers, ligado à University of California, Los Angeles. As informações foram divulgadas pela Variety. O projeto prevê o uso de estudos sobre desenvolvimento infantil na criação de episódios. A proposta inclui definição de objetivos de aprendizado e revisão de conteúdos.

Como a ciência vai mudar o conteúdo infantil da Moonbug

A colaboração inclui análise de episódios, entrevistas com equipes criativas e revisão de estudos sobre aprendizagem na infância. Com base nesse trabalho, o centro desenvolveu princípios que serão aplicados nas produções. Esses critérios devem orientar a construção de histórias e personagens.

Os conteúdos passam a considerar objetivos como desenvolvimento socioemocional, habilidades cognitivas e aprendizado prático. O centro também participa da revisão de roteiros e versões preliminares dos episódios para garantir adequação à faixa etária.

Mudança acompanha avanço das plataformas digitais

A parceria ocorre em um cenário de crescimento do consumo infantil em plataformas digitais.

Segundo Yalda T. Uhls, diretora do centro, crianças podem aprender com vídeos online quando o conteúdo considera o desenvolvimento infantil. A executiva também afirmou que a iniciativa busca aproximar a pesquisa científica do processo criativo, integrando esses estudos à produção de conteúdo.

De acordo com a empresa, a Moonbug Entertainment já utilizava consultoria de especialistas em aprendizagem, que seguem colaborando com o estúdio. Com a parceria, a empresa amplia o uso de estudos científicos na criação de conteúdos e no desenvolvimento de produções para o público infantil.