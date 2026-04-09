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Fim da tela vazia? Criadora de 'CoComelon' usará ciência no conteúdo infantil

Conteúdos passam a seguir princípios de desenvolvimento infantil definidos por centro de pesquisa

'CoComelon': estúdio passará a usar pesquisas da UCLA na produção de conteúdo (Netflix/Divulgação)

'CoComelon': estúdio passará a usar pesquisas da UCLA na produção de conteúdo (Netflix/Divulgação)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 9 de abril de 2026 às 06h42.

A produtora Moonbug Entertainment, responsável pela animação "CoComelon", anunciou uma parceria para aplicar pesquisas científicas no desenvolvimento de conteúdos infantis. O estúdio também produz títulos como "Blippi", "Little Angel" e derivados como "The Melon Patch", distribuídos em plataformas digitais como a Netflix.

A iniciativa envolve o Center for Scholars and Storytellers, ligado à University of California, Los Angeles. As informações foram divulgadas pela Variety. O projeto prevê o uso de estudos sobre desenvolvimento infantil na criação de episódios. A proposta inclui definição de objetivos de aprendizado e revisão de conteúdos.

Como a ciência vai mudar o conteúdo infantil da Moonbug

A colaboração inclui análise de episódios, entrevistas com equipes criativas e revisão de estudos sobre aprendizagem na infância. Com base nesse trabalho, o centro desenvolveu princípios que serão aplicados nas produções. Esses critérios devem orientar a construção de histórias e personagens.

Os conteúdos passam a considerar objetivos como desenvolvimento socioemocional, habilidades cognitivas e aprendizado prático. O centro também participa da revisão de roteiros e versões preliminares dos episódios para garantir adequação à faixa etária.

Mudança acompanha avanço das plataformas digitais

A parceria ocorre em um cenário de crescimento do consumo infantil em plataformas digitais.

Segundo Yalda T. Uhls, diretora do centro, crianças podem aprender com vídeos online quando o conteúdo considera o desenvolvimento infantil. A executiva também afirmou que a iniciativa busca aproximar a pesquisa científica do processo criativo, integrando esses estudos à produção de conteúdo.

De acordo com a empresa, a Moonbug Entertainment já utilizava consultoria de especialistas em aprendizagem, que seguem colaborando com o estúdio. Com a parceria, a empresa amplia o uso de estudos científicos na criação de conteúdos e no desenvolvimento de produções para o público infantil.

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