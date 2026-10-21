Bússola & Cia: Arena Fonte Nova fecha novo acordo de naming rights

RESUMO ＋ A Acelen, empresa de energia da Mubadala Capital, anuncia naming rights da Arena Fonte Nova até março de 2028. A seguradora Pier informa R$ 200 milhões em faturamento ao encerrar agosto de 2026; a Merck Life Science, empresa de ciência e tecnologia, lança solventes de base biológica, enquanto a Motiva destaca reconhecimento no Great Place to Work.

Acelen assume naming rights da Arena Fonte Nova

A Acelen, empresa de energia da Mubadala Capital, anuncia acordo de naming rights com a Arena Fonte Nova, em Salvador.

Com a parceria, o estádio passa a se chamar Arena Acelen Fonte Nova até março de 2028.

A iniciativa reforça a conexão da companhia com a Bahia, onde atua desde 2021 com a Refinaria de Mataripe.

A nova identidade visual preserva elementos históricos do estádio, que será uma das sedes da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027.

O acordo fortalece a presença institucional da Acelen no estado e sua relação com os baianos.

Programa Escola Parceira comemora quatro edições em Cubatão com mais de 1,1 mil alunos impactados

O programa Escola Parceira, do Instituto Usiminas, celebra quatro edições em Cubatão com 1.146 alunos e 156 professores impactados diretamente.

Desde 2023, a iniciativa atendeu quatro escolas de ensino integral, contratando 31 arte-educadores que ministraram 748 horas de atividades culturais divididas em 84 ações, incluindo oficinas, workshops e espetáculos didáticos.

Na edição de 2026, a UME Dom Pedro I recebeu o projeto, que envolveu mais de 350 alunos e educadores.

Patrocinada pela Usiminas, a iniciativa promove a integração entre arte, cultura e educação.

FDC promove encontro sobre inovação e negócios entre Brasil e Coreia do Sul

A Fundação Dom Cabral (FDC), por meio do FDC Alumni, em parceria com a Brazil-Korea Conference (BKC), realiza, dia 22 de outubro, no campus São Paulo, o encontro “Brasil e Coreia do Sul: Novos caminhos para inovação e negócios”.

A iniciativa reunirá lideranças empresariais, especialistas e representantes de organizações dos dois países para debater geopolítica, tecnologia, competitividade industrial e oportunidades de negócios, investimentos e cooperação estratégica, fortalecendo conexões e parcerias internacionais.

PAM Saint-Gobain na Fenasan 2026

A PAM Saint-Gobain, marca especializada em soluções para redes de água, amplia sua atuação no segmento de esgoto com uma nova versão da linha Control+ e lança uma linha de tubos de PVC durante a Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente (Fenasan), que acontece de 20 a 22 de outubro, em São Paulo.

A solução Control+ permite testar a estanqueidade das juntas imediatamente após a instalação, verificando a vedação das conexões e contribuindo para mais segurança e confiabilidade das redes.

Com 110 m², o estande contará, pela primeira vez no evento, com espaços dedicados à Chryso e à Fosroc, empresas também integrantes do Grupo Saint-Gobain e especializadas em soluções químicas para a construção.

Merck lança 1º solvente de base biológica para HPLC com menor impacto ambiental

A Merck Life Science, empresa líder em ciência e tecnologia, lançou o primeiro portfólio de solventes de base biológica para cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC).

Produzidos com matérias-primas renováveis, os produtos têm, em média, 25,9% menos emissões de CO₂ equivalente que os convencionais derivados de combustíveis fósseis, segundo a companhia.

A solução mantém o desempenho analítico e reduz a dependência de insumos fósseis, unindo qualidade e eficiência à redução do impacto ambiental nos laboratórios.

O portfólio recebeu o prêmio Produto de Sustentabilidade do Ano de 2026, concedido pelo Business Intelligence Group.

Seguros Unimed cresce no Rio Grande do Sul

A Seguros Unimed registrou crescimento de 13% no faturamento no Rio Grande do Sul entre julho de 2025 e junho de 2026.

O segmento Odontológico avançou 22%, seguido pelos Ramos Elementares, com alta de 21%, e pelo produto Vida, que cresceu 11%.

Em Porto Alegre, o faturamento total subiu 14%, impulsionado pelos Ramos Elementares (+39%) e pelo segmento Odontológico (+24%).

Segundo a companhia, o resultado reflete a expansão de sua atuação e as parcerias com as Unimeds do Estado.

Eztec apresenta novo empreendimento no Conecta Imobi

A Eztec apresentará no Conecta Imobi, um dos maiores eventos do mercado imobiliário, oportunidades de alavancagem de vendas para corretores.

O destaque é o Town Residences by Lindenberg, lançamento de 1.156 unidades no eixo Berrini-Chucri Zaidan.

O estande contará também com sorteio de viagem internacional aos cadastrados.

Na programação, os executivos da construtora Tellio Totaro Jr e Ricardo Pajero detalharão em palestras como maximizar ganhos.

Para o diretor vice-presidente Marcelo Ernesto Zarzur, o evento, que conta com o patrocínio da Eztec, reflete a cultura de capacitar os parceiros para que traduzam o alto valor dos produtos da empresa ao cliente final.

Motiva conquista GPTW

A Motiva conquistou a 19ª posição na categoria Gigantes do ranking Great Place to Work (GPTW) 2026 e, pelo quinto ano consecutivo, integra a lista das 175 melhores empresas para trabalhar no Brasil.

Com cerca de 15 mil colaboradores, a Companhia mantém iniciativas de formação de lideranças, mentoria, diversidade e inclusão, além de ações de saúde mental e bem-estar.

Em 2026, também recebeu o selo Great People Mental Health, que reconhece o compromisso com a saúde mental no trabalho.

Outubro Rosa: após enfrentar um câncer de mama, psicanalista transforma história em livro

A psicanalista e escritora Suzana Belchior acaba de lançar o livro "O chão que me formou".

Na obra, ela usa o seu próprio diagnóstico de câncer de mama como um ponto de inflexão para discutir como a nossa sociedade ensina as mulheres a ignorarem seus próprios limites.

Na obra, Suzana cruza memórias pessoais, psicanálise e experiência clínica para refletir sobre as marcas que carregamos ao longo da vida e sobre a necessidade de reconhecer sentimentos que, muitas vezes, permanecem silenciados.

"O câncer me colocou diante de uma vulnerabilidade que eu não podia mais ignorar. Foi preciso parar, olhar para mim e revisitar partes da minha história. Não se trata de encontrar uma explicação emocional para a doença, mas de compreender que, quando o corpo nos obriga a parar, também podemos aproveitar esse momento para escutar aquilo que sentimos", afirma Suzana.

Pier já chega a R$ 200 milhões em faturamento e atinge breakeven em 2026

A Pier, seguradora focada em mudar a relação dos brasileiros com seguros, encerrou agosto de 2026 com R$ 200 milhões em faturamento e 200 mil clientes ativos em seguro celular e automóvel.

No período, a companhia também atingiu a marca de 500 mil membros assistidos e passou a operar em breakeven, com geração de caixa.

O resultado representa um crescimento superior a 50% em relação ao mesmo período de 2025 e coloca a companhia em trajetória para alcançar a meta de crescer 50% em 2026, após registrar faturamento superior a R$ 250 milhões no ano passado.

Saúde mental e doenças crônicas

Levantamento da Funcional, com base no Benefício Farmácia, mostra que 22,8% dos usuários de antidepressivos também utilizam medicamentos para condições crônicas.

Além disso, 35,7% fazem uso de duas ou mais classes terapêuticas.

Entre eles, 14,0% utilizam hipoglicemiantes, 10,4% anti-hipertensivos e 9,1% medicamentos para colesterol elevado.

Os dados reforçam a importância de uma abordagem integrada do cuidado e da adesão aos tratamentos.