Olimpíada em 2021?

A Olimpíada que era para ter acontecido ano passado vai ser feita este ano, independentemente da evolução da pandemia. Quem diz são os organizadores no Japão. A questão, informam, não é "se", mas "como". Faz sentido. Alguém pode garantir quando finalmente o mundo estará livre da Covid-19?

Se a resposta é "não", trata-se de encontrar as formas de organizar a vida social para minimizar os riscos da pandemia e ao mesmo tempo permitir algum grau de volta à normalidade. Vamos confiar que os japoneses encontrarão um meio de fazer sua Olimpíada segura. Confiar e torcer.

A favor do otimismo, registre-se que o desempenho de certas nações asiáticas no enfrentamento da Covid-19 está bem acima da média mundial. As razões ainda precisam ser explicadas, mas números são números. E certamente um dos fatores é a maior disciplina social, e independe até do regime político.

Testar, detectar, rastrear, isolar, acompanhar, liberar na hora certa, tudo em grande escala, são procedimentos que, para serem eficazes, exigem mesmo disciplina. Não apenas do Estado, mas de quem precisa obedecer às regras para que a coletividade esteja mais protegida.

Já em outros lugares, oscila-se entre o paroxismo do lockdown "até a vitória final" e relaxamentos que mais parecem o estouro da boiada. E os números são autoexplicativos para dizer quem está certo e quem está errado na metodologia.

*Analista político da FSB Comunicação

