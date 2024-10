O segredo da Crehnor para evitar a liquidação e crescer 20 vezes

De 2018 para cá, a Crehnor foi de um patrimônio de R$ 285 mil para R$ 6 milhões. A cooperativa de crédito estava para ser liquidada, mas fez uma curva fechada na direção dos negócios, formulando um plano que teve êxito, em grande parte, graças a um processo conhecido das instituições financeiras: a transformação digital.

Possibilitada pela parceria com a techfin CashWay, a digitalização da cooperativa permitiu a ampliação dos negócios e dos serviços oferecidos. Hoje, a Crehnor:

Atende 5 mil associados em 23 estados brasileiros – pessoas físicas e jurídicas

Possui duas agências digitais e três físicas

“Nós estamos no interior do Paraná, as distâncias entre nossos associados são grandes. A tecnologia permitiu que essa barreira fosse superada. Hoje, 97% da nossa operação é feita via aplicativo, internet banking. O acesso possibilitados pelos serviços digitais se mostrou fundamental na nossa recuperação”, diz Robson Pletsch, gerente operacional da Crehnor.

Transformação digital como instrumento para recuperação e impulso

A Crehnor, Cooperativa de Crédito Rural de Pequenos Agricultores e da Reforma Agrária, começou com o objetivo principal de possibilitar o acesso a políticas públicas aos seus associados – assentados da reforma agrária e pequenos agricultores.

“A partir de 2017, devido à redução das políticas públicas e o rearranjo do sistema financeiro, não podíamos mais nos restringir a 16 municípios paranaenses, porque não conseguiríamos escala e dificilmente poderíamos evoluir para a nossa viabilidade econômica. Optamos por uma nova direção e a questão tecnológica foi indispensável”, diz Natalino Alves dos Santos, presidente da Crehnor.

A transformação digital da instituição foi viabilizada pela CashWay, cujo fundador era contato de Natalino. A empresa é uma techfin, que trabalha como uma plataforma financeira que fornece serviços em um modelo SaaS (Software as a Service).

Segundo Felipe Santiago, CEO e fundador da CashWay, as techfin permitem que de permitindo que instituições financeiras, como distribuidoras de valores mobiliários, cooperativas de crédito, sociedades de crédito direto e instituições de pagamento, usem sua tecnologia sem precisar manter uma infraestrutura própria.

“Eu considero a digitalização essencial, não só para as cooperativas, mas para todo o mercado financeiro. Não tem mais como operar de forma eficiente sem ser digital. O próprio Banco Central, nos últimos dois anos, já tornou isso praticamente mandatório. Por exemplo, se você oferece uma conta transacional, é obrigatório disponibilizar o Pix ou uma maneira para o cliente sacar dinheiro. Tudo isso depende de tecnologia”, conclui Santiago.

