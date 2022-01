O que Amyr Klink, João Martins e Oscar Schmidt ensinam sobre storytelling

Os desafios de um novo ciclo profissional e pessoal, pedem novas atitudes e conhecimento. Três personalidades brasileiras trazem lições de vida por meio do storytelling na plataforma MasterTalks, dão dicas de como começar (ou recomeçar) a carreira. Amyr Klink, o maestro João Carlos Martins e Oscar Schmidt são os mestres de um conteúdo produzido pela The Plot.

São aulas exclusivas, usando o melhor das técnicas de Hollywood de storytelling, envolvendo os espectadores com temáticas cotidianas, desafios, planejamentos, superações, fracassos e vitórias.

“Com o MasterTalks, encontramos uma forma de aproximar esses mestres de seus admiradores e, assim, propor uma experiência que eles não teriam nem em uma palestra direta dessas pessoas”, declara Joni Galvão, fundador da The Plot.

Segundo Galvão, nesse modelo a sensação é de uma conversa com cada mestre por meio do que há de único e especial dentro de cada um deles. O MasterTalks foi atrás dos resultados em suas vidas e buscou trazer o legado de cada um desses participantes em forma de série. É isso que, agora, estamos levando às empresas e aos profissionais nessa retomada da economia.

Entre as principais dicas para o sucesso em 2022, em um cenário de retomada da economia, após tanto tempo de isolamento social, está a do maestro João Carlos Martins, de “acreditar sempre na trajetória da esperança”.

Para o cestinha Oscar Schmidt, a busca do equilíbrio é essencial. “Assim como no basquete, na vida é preciso cuidar da defesa e do ataque”, diz.

Outra dica essencial é ter consciência de que os erros e suas consequências podem nos ajudar a evoluir, como destaca Amyr Klink. “A certeza da punição é altamente educativa.”

Todas essas lições estão nas aulas comandadas por essas personalidades, na plataforma MasterTalks, que já chegou a mais de 2.500 alunos em todo o Brasil e que, agora, com o foco no mercado corporativo, abriu licenciamento — no modelo de negócios business to business (B2B).

Com foco no corporativo, a plataforma oferece duas possibilidades. A primeira opção é uma palestra com um dos mestres da plataforma e, em seguida, as aulas ficam disponíveis para continuação do projeto e para manter “vivos” os conceitos dentro da empresa, ampliando a quantidade de pessoas que podem ter acesso, a qualquer momento.

Também haverá a opção de licenciamento normal, desvinculado da palestra. De acordo com Joni, as empresas podem escolher um profissional relacionado ao seu problema. O Amyr Klink está ligado à gestão de projetos, enquanto o João Carlos fala sobre resiliência e, por outro lado, Oscar Schmidt foca na alta performance.

