Por que o RH é indispensável na transformação de carreiras pela IA

RESUMO ＋ A transformação com IA nas empresas também exige desenvolver profissionais e criar caminhos de carreira para Dados e IA. O texto defende combinar capacitação técnica, aprendizagem prática e mobilidade interna, aproveitando o conhecimento que pessoas de diferentes áreas já têm sobre clientes, processos e desafios do negócio. O RH tem papel estratégico nessa conexão.

Por Lívia Sales, Diretora de Gente e Cultura do Grupo Panvel.

À medida que a inteligência artificial ganha espaço nas empresas, cresce a busca por profissionais com experiência técnica, domínio de ferramentas e projetos no currículo. Contratar especialistas é parte importante dessa transformação.

Mas há outra frente que merece a mesma atenção. Precisamos desenvolver pessoas para construir as capacidades de que o negócio precisa.

Como talentos internos podem construir carreiras em Dados e IA

Isso exige ampliar o olhar sobre onde estão os talentos e quais trajetórias podem levá-los a atuar com Dados e IA. Profissionais de diferentes formações carregam conhecimentos valiosos sobre clientes, processos e desafios da organização.

Com oportunidades de desenvolvimento, esse repertório pode ser o ponto de partida para uma nova carreira.

Quem trabalha em operações, RH, marketing, finanças ou varejo conhece problemas que nem sempre ficam evidentes para quem está distante da rotina.

Entende as exceções de um processo, percebe dificuldades recorrentes e reconhece o que uma solução precisa entregar para fazer sentido na prática.

Essa experiência ganha valor quando se conecta à capacidade de analisar dados e desenvolver soluções com tecnologia.

A formação técnica exige investimento, disciplina e prática. Ao mesmo tempo, curiosidade, pensamento crítico, capacidade analítica e disposição para aprender ajudam a sustentar esse desenvolvimento.

Na avaliação de potencial, é preciso considerar tanto o que a pessoa já sabe quanto as condições que ela reúne para avançar em uma nova trajetória.

Do uso de IA à transição de carreira

Para as empresas, essa discussão envolve dois movimentos complementares. O primeiro é preparar profissionais de todas as áreas para trabalhar com IA em suas funções.

O segundo é criar caminhos para que pessoas interessadas possam se desenvolver e fazer uma transição de carreira para Dados e IA. Cada movimento exige objetivos e percursos próprios.

Aprender a usar uma ferramenta e preparar-se para atuar em uma nova área demandam níveis diferentes de formação e experiência.

O papel estratégico do RH no desenvolvimento

É nessa conexão entre desenvolvimento e mobilidade que o RH tem uma contribuição estratégica.

Identificar as competências de que o negócio precisa, reconhecer potencial e criar oportunidades concretas de aprendizagem são decisões que influenciam tanto a capacidade de transformação da empresa quanto o futuro profissional das pessoas.

Disponibilizar cursos é uma parte desse trabalho. A aprendizagem se aprofunda quando o conhecimento encontra problemas reais, quando há espaço para testar hipóteses, receber orientação, avaliar resultados e aperfeiçoar soluções.

Para quem está em transição, esse percurso ajuda a construir competência e confiança para assumir novos desafios.

A própria evolução da IA também exige rever como formamos profissionais. Se a tecnologia acelera a organização de informações e a elaboração de primeiras análises, precisamos garantir que as pessoas desenvolvam repertório para interpretar resultados, questionar respostas e tomar decisões.

Ganhar velocidade em uma tarefa não dispensa a compreensão do raciocínio que a sustenta.

Acelera AI e caminhos para Dados e IA

Na Panvel, o Acelera AI traduz essa visão em uma iniciativa de desenvolvimento voltada à transição de carreira para Dados e IA.

A proposta reconhece que profissionais de diferentes formações podem construir novas competências e encontrar outros caminhos de atuação. O repertório adquirido ao longo de suas trajetórias é um ponto de partida valioso para essa aprendizagem.

Ao conectar desenvolvimento e oportunidades de carreira, buscamos ampliar as possibilidades para as pessoas e fortalecer as capacidades de que o negócio precisa. Essa conexão dá sentido ao investimento em formação. Permite que o crescimento profissional acompanhe a transformação da organização.

Clareza sobre competências e evolução das carreiras

Há também uma responsabilidade com a clareza desse processo. Muitos profissionais estão tentando entender quais conhecimentos continuarão relevantes e como suas carreiras podem evoluir.

As empresas precisam traduzir a expectativa de adaptação em caminhos possíveis, com oportunidades de desenvolvimento e uma visão realista das competências exigidas para cada atuação.

O valor dessa agenda aparece quando o aprendizado se transforma em contribuição. Pessoas mais preparadas podem fazer perguntas melhores, conectar conhecimentos de diferentes áreas e participar da construção de soluções para o negócio.

A organização, por sua vez, amplia sua capacidade de inovar e cria condições para que talentos encontrem novas possibilidades de crescimento.

A transformação com IA exige escolhas sobre tecnologia, trabalho e pessoas. Para o RH, uma dessas escolhas é investir em trajetórias que conectem o potencial dos profissionais às necessidades futuras da empresa.

O talento que buscamos para Dados e IA também pode estar entre as pessoas que já conhecem o negócio e precisam de uma oportunidade para dar o próximo passo.