Nova campanha da Eudora aposta em teste oculto com caixa misteriosa

Eudora, marca do Grupo Boticário, uniu o poder de influência de creators e podcasters para comunicar seus últimos lançamentos. A marca colocou suas maquiagens a teste para 300 influenciadoras de beleza com o envio de uma caixa misteriosa. Pautados pela própria comunidade de clientes, que comentam sobre a surpresa positiva dos resultados das makes, Eudora provou a alta performance de itens nacionais desse segmento.

Pensando nisso, a agência Zmes idealizou o conceito “Make Eudora. É Mais Do Que Você Esperava”, explorando esse sentimento de surpresa, enquanto a parceria com a Pros a própria marca, amplificou essa ideia. 300 influenciadoras receberam uma caixa anônima com mensagens instigantes e um convite para gravar um unboxing, experimentando os produtos e compartilhando suas impressões sinceras nas redes sociais.

Quem estava na revelação?

A carta que acompanhou a caixa misteriosa marcava a data e o local da grande revelação: dia 09 de maio, em um episódio do PodDelas, o maior podcast feminino do Brasil. A transmissão ao vivo teve a presença de Flávia Alessandra e Rita Carreira e alcançou 86 mil visualizações.

“Eudora é uma marca expert em maquiagem. Estamos sempre em busca de inovação e investindo em tecnologia. Mesmo assim, ainda existe uma ideia errônea de que produtos nacionais são inferiores e a nossa qualidade e alta performance surpreende as consumidoras. Foi a partir de posts espontâneos das clientes contando como ficaram chocadas com os resultados das makes que criamos essa super campanha. A ideia é reforçar a categoria e deixar os produtos falarem por si mesmos”, diz Marcela de Masi, diretora executiva de Branding e Comunicação do Grupo Boticário.

