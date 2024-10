Carlos Guilherme Nosé: doenças mentais, o 'câncer da alma'

A cada ano que passa, o Setembro Amarelo tem tido uma repercussão maior na mídia, redes sociais e nas rodas de conversas, nas quais as pessoas vêm falando cada vez mais abertamente sobre o tema.

Tenho um grande amigo que teve a dor de passar por isso, com a partida de um parente muito próximo e querido, e um dia, conversando sobre o assunto, ele usou a expressão “É o Câncer da Alma”. Nesse momento eu entendi que ele usava essa expressão para relatar as pessoas que passam por qualquer distúrbio ou doença mental. É bem isso, é um “câncer” que não pode ser detectado em nenhum equipamento médico e não existe um tratamento pré-definido.

Doença mental não quer dizer loucura

Saúde Mental é um estado amplo de sanidade e ainda muito difícil para médicos e psiquiatras anteverem qualquer comportamento futuro do paciente.

Conversando com pessoas que perderam entes queridos, sempre fica a sensação que poderiam ter feito algo diferente. Temos que entender que saúde mental não se discute e não se resolve com um “daqui a pouco passa e você vai estar bem”. Não, não é assim.

Estudos revelam que os sinais são visíveis e muitas vezes a pessoa que passa por esse problema fala para alguém que está pensando em resolver a vida dessa maneira, e infelizmente agem dessa forma. Portanto tirem o mito de que se a pessoa fala que vai cometer suicídio, só quer chamar a atenção e não tem coragem de fazer. Ela faz sim.

Trazendo o tema para o mundo corporativo e principalmente para os líderes e gestores de RH, sugiro que estes abracem o tema como um mantra diário, não apenas em setembro. A Saúde Mental de seus colaboradores deve ser sempre um dos principais pilares de sustentação do seu negócio. Gestores e líderes desempenham um papel fundamental na promoção da saúde mental dos colaboradores, especialmente considerando o tempo que passamos no ambiente de trabalho.

Como criar um ambiente de trabalho melhor para a saúde mental

Na FESA, prezamos por algumas ações práticas que integram nosso dia a dia. Cuidamos para que nosso ambiente de trabalho seja sempre aberto e acolhedor, incentivando uma cultura de comunicação onde todos se sintam confortáveis para expressar preocupações. A escuta ativa, sem julgamento, é crucial para identificar gatilhos de performance e acolher as pessoas de maneira humanizada, promovendo engajamento e assertividade.

Também prestamos atenção aos sinais de estresse e esgotamento. Muitas vezes, o foco nos resultados pode nos distrair das pessoas ao nosso redor, por isso, na FESA, priorizamos ações em grupo presencialmente no escritório, com foco em integração, além de rodas de conversa, mesmo remotamente, prezando por manter as câmeras abertas quando possível para que possamos efetivamente enxergar as pessoas. Pequenos gestos, como perguntar como alguém está, fazem toda a diferença. Sobre estas pequenas ações, nós realizamos na empresa almoços de time - chamamos de o "pão da FESA". Fazemos no escritório de São Paulo, sempre pela manhã, e pela tarde temos um pão caseiro disponível no escritório. É um momento em que os colaboradores podem se distrair um pouco, comer e conversar entre eles.

Antes de fornecer feedbacks de performance, sempre buscamos entender como a pessoa está, como ela tem enxergado as situações. Muitas vezes pode ser apenas uma questão de entrega, mas, em outras, a pessoa em frente a nós apenas precisa ser ouvida para que possa voltar a deslanchar.

Além disso, promovemos o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, respeitando horários e incentivando pausas durante o dia para conversas informais, o que fortalece relações de confiança. Ações intencionais voltadas à saúde mental, como alongamentos e mindfulness, também são parte das nossas ações.

Por fim, acreditamos na importância de oferecer treinamentos para capacitar os líderes a lidarem com questões de saúde mental, garantindo que saibam oferecer suporte adequado e seguro quando necessário.

Afinal, qual o seu propósito como organização? Tenho certeza que seja ele qual for, só será conquistado com uma equipe saudável física e mentalmente.

