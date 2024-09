Ele vai faturar R$ 30 mi antes dos 30 anos com empresa que facilita cidadania italiana

“Existe uma oportunidade aqui. Muita gente tem direito à cidadania e pode mudar de vida com ela”. Foi isso que Matheus Reis pensou depois de conseguir a cidadania italiana e ser bombardeado por pedidos de colegas que também queriam a certidão.

Para quem ainda não sabe, a cidadania italiana pode facilitar oportunidades como a residência médica no exterior.

Matheus, que era estudante de medicina da USP e intercambista na Harvard Medical School em Boston, procurou o documento justamente para esse fim, mas o que encontrou foi um modelo de negócios altamente efetivo.

Hoje, o empreendedor de apenas 28 anos é dono da io.Gringo, empresa que começou pra valer em 2022 e faturou R$ 13 milhões facilitando o processo de obtenção da cidadania italiana.

A empresa projeta faturar R$ 30 milhões em 2024

Mais de 4 mil clientes já foram assessorados

A empresa tem 100% de aprovação junto aos tribunais italianos .

“O meu processo deu problema na Itália e ninguém sabia como resolver”

Dados do Conselho Geral dos Italianos no Exterior (CGIE) indicam um crescimento de 84% na população italiana residente no Brasil entre 2014 e 2023.

Segundo a Embaixada Italiana no Brasil, cerca de 15% da população brasileira está apta a conseguir a cidadania italiana.

Quando Matheus passou pelo processo e teve problemas para completá-lo, ele viu a oportunidade de construir um sistema que atendesse às maiores dores desses pretendentes à dupla cidadania.

“A ideia era montar uma estrutura Brasil, que fizesse o trabalho de ponta a ponta para o cliente, de forma que ele não desistisse mesmo com muita burocracia. Queria uma pessoa responsável por cada etapa do processo, e a segurança do atendimento no Brasil e em português”, conta.

Assim nasceu a io.Gringo, que viu sua demanda aumentar em 200% este ano. A empresa foi fundada em 2019, enquanto Matheus ainda estava na faculdade, mas se consolidou em 2022, quando o CEO precisou fazer uma escolha.

E aí? Vai ser médico ou vai querer empreender?

De Taubaté, no interior de São Paulo, Matheus nasceu em família de origem humilde, com pais que não tinham o ensino médio completo. Ele estudou em escola pública até o Ensino Médio, quando entrou em um programa de estudos da Embraer.

O intercâmbio em Harvard foi conquistado graças ao apoio da Fundação Estudar, e a trajetória do jovem estava praticamente definida. O empreendedorismo, no entanto, falou mais alto.

“Chegou um momento que eu não tinha nem terminado a faculdade e a empresa já estava muito bem. Foi aí que precisei escolher entre empreender ou fazer residência. Primeiro eu me perguntei ‘o que me move?'. O risco me move muito e a escala também. Queria um trabalho que impactasse a vida de mais do que uma pessoa só”, ele conta sobre a decisão.

Depois de aprender na prática como empreender, ele projeta um futuro promissor

Depois de optar por empreender, Matheus precisou aprender tudo na prática, crescendo de forma acelerada devido à demanda.

Hoje a io.Gringo celebra sua maior conquista até então: o estabelecimento de uma operação sólida na Itália. A nova liderança, localizada em Roma, contará com:

Marina Costa, PhD em Direito Público Internacional pela Università di Roma Tor Vergata,

Salvatore Faiella, especialista em direito civil internacional.

Ambos vão coordenar as estratégias jurídicas da io.Gringo, atendendo diretamente os processos no território italiano.

“A expansão para Roma, com a chegada de dois grandes nomes do direito italiano, é um marco no crescimento da io.Gringo”, Matheus comenta.

O CEO atribui ao sucesso da empresa a uma estratégia forte no digital, a boa procura no mercado e o que ele chama de “IO experiência”.

“Quanto mais eu mergulho na IO, mais eu mergulho em mim. Dessa jornada nasceu nosso slogan ‘autêntico tal qual IO’. ‘Io’, em italiano, significa ‘Eu’. Eu quero que cada pessoa que trabalha aqui e cada cliente se sinta mais autêntico, seja por ser nosso cliente ou colaborador”, Matheus conclui.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Assine nossa newsletter e fique por dentro de todas as novidades