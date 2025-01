No setor logístico, construção com Impacto Zero pode ser chave para alcançar sustentabilidade

No setor logístico, o conceito de ‘Impacto Zero’ é provavelmente uma das vias mais efetivas pelas quais as empresas podem contribuir com o desenvolvimento sustentável. A construção pode ser o primeiro passo para implementar essa ideia.

Seguindo o objetivo de prolongar o Impacto Zero em toda a sua operação a Prologis, líder global em desenvolvimento e administração de galpões logísticos, acaba de iniciar a construção do Prologis SP 26.

Localizado às margens da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia (SP), o empreendimento contará com diferenciais como:

Construção em áreas de pastos abertos, preservando cerca de 70% da vegetação pré-existente

Plantio de mais de 354 mil m2 de vegetação nativa em matas ciliares – o equivalente a 33 campos de futebol.

Parte da estratégia mira a preservação das nascentes na região, e foi possível graças a parceria com o Programa Nascentes do Governo do Estado de São Paulo.

Atualmente o Prologis SP 26 está em fase de terraplanagem e está previsto para ser entregue no início de 2026. O empreendimento terá cerca de 200 mil metros quadrados em um terreno com 800 mil metros quadrados.

“O Prologis SP 26 reflete nossa estratégia de combinar crescimento econômico com soluções pensadas no meio ambiente que trazem benefícios tangíveis tanto para a região quanto para o setor logístico”, afirma Hermano Souza, vice-presidente sênior e responsável pelas operações da Prologis no Brasil.

Sistema de drenagem baseado no histórico da região

O Prologis SP 26 contará com um sistema de drenagem desenvolvido com base no histórico de chuvas no local dos últimos 100 anos.

Esse sistema foi projetado com objetivo de mitigar o risco de enchentes históricas da região. Espera-se que ele contribua significativamente para a segurança hídrica local.

O projeto contará com tanques de contenção e controle do escoamento das águas pluviais no terreno.

A iniciativa, assim como todo o projeto construtivo do empreendimento, foi aprovada pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), reconhecida pela ONU como um dos 16 melhores centros de referência mundial para questões ambientais.

Além de sustentabilidade no setor logístico, projeto contribui com economia local

Em fase de desenvolvimento, a construção do parque logístico é responsável pela geração de 700 postos de trabalhos diretos.

Após finalizado, estima-se que o empreendimento permitirá a criação de aproximadamente 4 mil postos de trabalho diretos.

Com esses números, o Prologis SP 26 também impacta positivamente a arrecadação de impostos municipais, que podem ser revertidos para investimentos locais em infraestrutura, educação e segurança.

Localização estratégica

O empreendimento está sendo implantado em um importante corredor logístico do estado de São Paulo, a menos de 5km do Rodoanel Mario Covas. A posição visa atender à crescente demanda por operações logísticas eficientes na região metropolitana de São Paulo, que concentra cerca de 22 milhões de habitantes.

Dessa forma, a empresa atende clientes de diversos setores, incluindo varejistas e empresas de e-commerce, que necessitam de operações logísticas eficientes.

Como resultado, além da agilidade nas entregas e redução dos custos operacionais, é esperada uma diminuição no consumo de combustível, contribuindo para a redução das emissões de carbono e avançando múltiplas operações do setor logístico.

