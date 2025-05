Nem só de código vive o TI. Para se dar bem no mercado de trabalho, é bom ter essas 3 qualificações

Por Eduardo Prazeres*

O mercado de trabalho tem se modificado ao longo dos anos tornando essencial que os profissionais acompanhem as tendências e se adaptem para garantir sua empregabilidade. Para se ter uma ideia, segundo o estudo “Futuro do Trabalho”, publicado pelo Fórum Econômico Mundial (WEF), em parceria com o Núcleo de Inovação, Inteligência Artificial e Tecnologias Digitais da Fundação Dom Cabral (FDC), cerca de 39% das habilidades existentes deverão ser transformadas ou tornarem-se obsoletas entre 2025 e 2030. Neste cenário, a atualização surge como uma vantagem estratégica para quem deseja se destacar neste mercado em expansão.

Além do conhecimento técnico em programação, computação em nuvem, segurança cibernética e análise de dados, por exemplo, habilidades relacionais como o pensamento crítico e trabalho em equipe são cada vez mais valorizadas. Com a rápida evolução das tecnologias, a capacitação contínua por meio de certificações e cursos especializados deve ser parte essencial da rotina dos profissionais que almejam uma carreira em TI.

Isso porque, com as empresas enfrentando dificuldades para encontrar talentos qualificados, skills como essas se tornam diferenciais competitivos que podem alavancar as possibilidades de contratação.

1. Hard skills ou soft skills: o que tem mais relevância na TI?

Para algumas posições altamente técnicas, o domínio de hard skills é indispensável. No entanto, em muitos casos, o fator decisivo na escolha de um candidato é sua atitude, comprometimento e capacidade de aprendizado.

Afinal, as empresas podem oferecer suporte à capacitação técnica, mas o profissional é o principal responsável pelo seu desenvolvimento. Ou seja, o conhecimento técnico pode ser adquirido, mas habilidades interpessoais ainda estão em falta no mercado.

2. Automação e IA: o futuro da eficiência nas empresas

A evolução da Inteligência Artificial (IA), especialmente a generativa, está impulsionando a automação e aumentando a eficiência nas empresas. Para se ter uma ideia, implementar a IA é uma das prioridades de 85% das empresas nos próximos anos, conforme aponta pesquisa desenvolvida pela Bain & Company.

Esse contexto já é visível em setores como o de Recursos Humanos, tanto na automatização de processos como também no desenvolvimento de talentos. Ferramentas baseadas em IA podem identificar lacunas de habilidades, sugerir capacitações e criar planos de desenvolvimento personalizados, totalmente integrados aos sistemas de gestão de pessoas. Com isso, gestores e colaboradores podem ter acesso a planos estruturados, proporcionando mais clareza para definir em conjunto os próximos passos.

Assim, a IA oferece uma nova perspectiva para os profissionais de tecnologia, que também devem acompanhar essa tendência para garantir posições estratégicas nas empresas.

3. Visão estratégica e antenada

Não menos importante, quem deseja atuar no setor de tecnologia precisa estar atento ao cenário atual e também futuro. Isso significa acompanhar tendências, ler artigos com fontes e informações de credibilidade, bem como acompanhar a evolução do mercado.

Em resumo, mais do que focar no presente, é preciso estudar o passado e antecipar o que vem pela frente. Afinal, profissionais de tecnologia antenados, que buscam conhecimento constante e conseguem desenvolver uma visão ampla do setor, são os que mais se destacam e são mais valorizados.

*Eduardo Prazeres é diretor de Recursos Humanos da SoftwareOne, provedora global de soluções para softwares e tecnologia de nuvem.

