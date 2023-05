Multiplier contrata talentos no mundo todo para atender mercado global

Por Ana Busch

João, que morava no Brasil, contratava Teresa, que trabalhava na Índia, que contratava Raimundo, que se mudara para o Chile, que não pagava ninguém por causa da burocracia, das dificuldades com o câmbio, da legislação que muda de país para país. No mundo corporativo, a quadrilha de Carlos Drummond de Andrade pode se tornar um exemplo acabado dos problemas que as empresas enfrentam quando precisam contratar profissionais no exterior, uma prática cada vez mais comum no mundo globalizado.

Para resolver esse problema, chega ao Brasil, uma plataforma global que ajuda as empresas a contratarem mão-de-obra em qualquer lugar do mundo, sem que precisem montar operações no exterior, abrirem contas bancários internacionais ou enfrentarem burocracia que muitas vezes atrasa a operação, que deveria ser simples, em muitos meses.

Com investimento previsto de US$ 60 milhões no Brasil, a Multiplier deve estar em operação no país nos próximos 12 meses, com escritório que deve servir de base para sua operação em toda a América Latina. "O Brasil tem excedente de mão-de-obra em vários setores, mas precisa contratar em outros", diz Sagar Khatri, cofundador e CEO da Multiplier, que enxergou o potencial da região, e aposta em uma solução baseada em contratações sem fronteiras. Khatri conversou com a Bússola no Rio de Janeiro, durante o Web Summit 2023, em que foi palestrante.

“O Brasil pode ser um destino importante para empresas que buscam talentos em tecnologia e atendimento ao cliente, com potencial para alcançar os níveis de Índia e Filipinas. A Multiplier pode ajudar a navegar pelas complexidades da gestão dessa força de trabalho internacional”, diz Khatri, um executivo experiente, hoje baseado em Singapura, com passagens por bancos de investimento e empresas como Nomura e Hmlet.

Novos nômades?

A solução da Multiplier cria uma nova espécie de nômade digital, que sequer precisa deixar sua casa para trabalhar para ser contratado no mundo todo. Com exceção da seleção dos talentos, a solução da companhia –presente em 160 países – resolve problemas de gestão de pessoal desde a contratação até o gerenciamento de leis trabalhistas locais, contratos, benefícios, impostos e folha de pagamento.

Além dos ganhos de tempo, a startup garante também reduçnao significativa dos custos e dos riscos, diz Khatri. Ässim, as empresas podem focar na própria operação."

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Constanta vira maior empresa de Internet das Coisas da América Latina

João Kepler: O venture capital do presente ou do futuro?

Como a Sympla reduziu 55% no custo com tecnologia low-code