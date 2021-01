Multiplan: “O shopping é um hub social e nada substitui essa experiência”

Na nova edição do Bússola Trends em vídeo, Alexandre Loures e Flávio Castro, sócios do Grupo FSB, recebem a o vice-presidente e diretor de Relações Institucionais da Multiplan, Vander Giordano, para um bate-papo sobre os desafios da pandemia para o setor de shopping center e as expectativas para o futuro do negócio. Segundo o executivo do grupo que é líder do mercado no país, a transformação digital acelerada pelo coronavírus surge como uma facilidade adicional, um novo canal na relação do lojista com o consumidor, mas sem jamais substituir a experiência presencial de ir ao shopping.

“Os shoppings têm essa característica de funcionar como uma espécie de hub social. As pessoas vão lá porque querem ver outras pessoas, querem ser vistas. Não existe ferramenta tecnológica que substitua a experiência de um passeio no shopping, que, além de centro comercial, é cada vez mais também um centro de lazer, entretenimento, gastronomia e serviços em geral. É como o abraço: nenhum abraço virtual substitui a troca de carinho com um ente querido”, destaca Giordano.

Ele cita na entrevista os protocolos sanitários muito rígidos adotados pelo setor desde o início, que fazem dos shoppings ambientes muito controlados, e a importância da comunicação para esclarecer os consumidores sobre as medidas de segurança contra a Covid-19.

Na conversa, Vander Giordano fala ainda sobre as principais lições aprendidas com a pandemia e os planos da Multiplan para 2021, ano em que a empresa inaugura o seu 20º shopping no país, o ParkJacarepaguá no Rio de Janeiro. Confira o bate-papo!

Bússola Trends é a coluna semanal de Alexandre Loures e Flávio Castro sobre comunicação e marketing.

