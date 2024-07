Metade dos brasileiros já considera comprar veículos eletrificados, diz pesquisa

Os carros eletrificados estão na mira de 50% dos consumidores brasileiros segundo pesquisa da Teads, plataforma global de mídia.

71% dos brasileiros consideram motores a combustão

32% consideram os híbridos – com motor a combustão e elétrico

18% consideram carros inteiramente elétricos.

Para 29% dos potenciais compradores brasileiros, motores híbridos ou 100% elétricos são a única opção.

A pesquisa analisou o comportamento e intenções de compra dos consumidores nos últimos dois anos, contando com 6000 pessoas, em 16 mercados diferentes. O público brasileiro contou com 400 pessoas, entre 18 e 55 anos.

Mesmo com discussão sobre tributos, mercado tem potencial para crescer

No dia 27 de junho, o programa Mover (Mobilidade Verde e Inovação) foi sancionado pelo presidente Lula.

O Mover tem o objetivo de estimular o desenvolvimento de tecnologias para a descarbonização dos veículos brasileiros.

Os próximos passos incluem a definição completa do IPI Verde, que irá estabelecer regras para estímulos e penalidades de acordo com as ações das montadoras.

A princípio, discussões acerca da inclusão dos carros elétricos no Imposto Seletivo (IS) da Reforma Tributária repercutiram entre as principais preocupações das montadoras.

No entanto, segundo o secretário de desenvolvimento, Uallace Moreira, o IS não aumentará a carga de impostos sobre os veículos, pois terá suas alíquotas transferidas para o IPI Verde.

A perspectiva ainda não apresenta sinal verde para a produção e investimento maciço por parte das montadoras, mas pesquisas como a da Teads já apontam para áreas de interesse, como o ambiente digital.

Onde investir para conquistar o mercado de eletrificados?

A pesquisa do Teads revelou que 9 em cada 10 brasileiros não mantêm uma relação de lealdade com uma marca de veículos.

O estudo também revelou que os brasileiros levam duas semanas ou menos para pesquisar marcas e modelos e, no momento do test drive, 43% dos auto intenders já se reduzem a duas possibilidades.

A chave para conquistar os consumidores no mercado emergente dos eletrificados pode estar no investimento em visibilidade (awerness), nos canais digitais.

Para 56% dos auto intenders brasileiros, o ambiente online desempenhou um papel mais importante na comparação com compras anteriores.

Os sites das montadoras, juntamente com revistas especializadas online se destacam, 84% e 71% respectivamente, enquanto os programas de TV automotivos são utilizados por 66%.

“Com a pesquisa qualitativa, pudemos compreender o processo de compra de automóveis, identificar os principais desafios e as muitas oportunidades em uma jornada idealmente omnichannel, e determinar a importância dos canais digitais e da publicidade para as marcas”, conclui Monika de Faria Lima Cerqueira, CO-MD da Teads no Brasil.

