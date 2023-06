Teads planeja expandir a oferta de anúncios em TV conectada

Em 2022, a Teads, plataforma global de mídia, ampliou sua oferta de mídia nos Estados Unidos adicionando inventário de anúncios de TV conectada, obtendo excelentes resultados no território norte-americano. E agora, um ano depois, decidiu expandir ainda mais, estendendo sua presença omnichannel para o Canadá, México, Brasil, Reino Unido, Alemanha, França, Espanha e Itália, levando a esses países mais de 20 bilhões de oportunidades mensais de anúncios em CTV.

Com a expansão da sua plataforma de TV conectada, a Teads pretende trazer novas soluções e fornecer aos anunciantes um único ponto de acesso para executar suas campanhas. Além disso, a companhia se preocupa em trazer segurança para as marcas neste ambiente promissor e em rápido crescimento.

Visando ter uma gestão mais eficaz e abordagens personalizadas, a Teads também reorganizou suas operações regionais, dividindo em três áreas distintas: Brasil, México e um grupo com os demais países Latam. Com esse novo arranjo, a plataforma visa capacitar e dar mais autonomia aos principais mercados latino-americanos.

A Bússola aproveitou a passagem no Brasil do CEO Laram da Teads, Jeremy Ariditi, pelo Brasil para uma conversa sobre a expansão e os novos planos da plataforma.

Bússola: Este parece ser um período de grandes mudanças na Teads, a começar pelo fato de que, com a saída do CEO Latam você assumiu também essa supervisão direta. Quais são suas projeções para a região nos próximos anos?

Jeremy Ariditi: O principal objetivo da recente reestruturação da Teads na América Latina é capacitar os principais mercados latino-americanos, principalmente o Brasil e o México, com maior autonomia. Esta iniciativa estratégica visa aumentar nossa capacidade de tomar decisões táticas rápidas e promover um ambiente onde nosso foco no crescimento local seja inabalável.

Para facilitar uma gestão eficaz e abordagens personalizadas, reorganizamos nossas operações regionais em três áreas distintas: Brasil, México e um grupo com os demais países Latam (que abrange Miami, América Central e a região andina, incluindo Colômbia, Chile, Peru e Argentina). Essa segmentação nos permite alocar recursos e expertise dedicados a cada mercado, garantindo uma estratégia direcionada e localizada em toda a região.

Bússola: Neste momento, vocês afirmam estar evoluindo seu alcance, se tornando uma plataforma omnichannel. O que mudou?

Jeremy Ariditi: A característica distintiva da Teads como empresa de mídia reside em seu compromisso incansável com a inovação. Desde o início, com a introdução do formato in-Read – em que o vídeo publicitário aparece contextualizado entre parágrafos de um conteúdo editorial relevante – desempenhamos um papel fundamental em impulsionar o mercado global de mídia digital em direção ao avanço. Por meio da implementação de soluções pioneiras e de última geração, ampliamos consistentemente os limites e promovemos diálogos sobre tópicos vitais do setor. Exemplos recentes incluem liderar a transição para ambientes sem cookies e defender a adoção de métricas de atenção como ferramentas eficazes de análise de desempenho para campanhas. Nossa dedicação inabalável à inovação continua a moldar e redefinir o cenário da mídia.

À medida que nos aventuramos no reino da TV conectada (CTV), pretendemos expandir nossa gama de soluções e fornecer aos anunciantes um único ponto de acesso para executar suas campanhas em todas as telas com as quais as pessoas interagem. Essa abordagem permite uma conexão perfeita entre marcas e consumidores ao longo de sua jornada de consumo de conteúdo.

É importante ressaltar que temos acesso ao inventário dos editores mais premium do mundo. Priorizamos a segurança da marca e, com nossa entrada na CTV, trazemos todos esses benefícios e segurança para as marcas neste ambiente promissor e em rápido crescimento.

Bússola: Qual tem sido a aceitação nos mercados teste e quais são as expectativas da companhia com a oferta de anúncios em TV Conectada?

Jeremy Ariditi: Nossa experiência com a solução CTV nos Estados Unidos tem sido extremamente bem-sucedida. Agora, com o lançamento em novos mercados neste mês, estamos oferecendo globalmente mais de 20 bilhões de oportunidades exclusivas de publicidade por mês. Este é um número impressionante para uma solução que introduzimos há apenas um ano.

Além do amplo alcance que já temos nessas regiões, tivemos a participação de importantes anunciantes em campanhas conosco no território americano. Em nosso inventário de CTV, fazemos parceria com os principais OEMs (LG e Samsung TV) e provedores de conteúdo premium.

Temos uma visão otimista sobre o papel que nossa solução de CTV desempenhará para impulsionar o crescimento da receita em 2023. Embora reconheçamos que o mercado geral de publicidade digital enfrenta desafios significativos, acreditamos que oferecer uma nova maneira de as marcas se conectarem com os consumidores foi fundamental para sustentar nosso crescimento no Brasil.

Com base em nossas projeções, esperamos que o CTV se torne uma parcela significativa de nossa receita no médio prazo, pois prevemos uma migração natural para a adoção da plataforma como plataforma preferencial para as marcas acessarem o estoque de CTV até o final deste ano. Acreditamos que esse segmento em crescimento desempenhará um papel fundamental em nossa estratégia de expansão e diversificação de nossas fontes de receita.

A publicidade na CTV oferece uma abordagem inovadora e envolvente para alcançar os consumidores, aproveitando o poder da televisão conectada. Com mais pessoas adotando dispositivos de streaming e consumindo conteúdo em suas TVs, há uma oportunidade considerável para as marcas obterem alcance incremental de maneira eficaz ao combinar a CTV com a pegada digital existente que a Teads oferece.

Ao avançar com nossa solução de CTV, nos posicionamos para capitalizar essa tendência e atender às necessidades das marcas que buscam explorar esse promissor canal. Temos o compromisso de fornecer inventário de qualidade, experiências de publicidade relevantes e métricas de desempenho robustas para garantir o sucesso das campanhas dos anunciantes em nossa plataforma de CTV.

Estamos confiantes de que nossa estratégia de CTV focada nos permitirá impulsionar o crescimento da receita e, ao mesmo tempo, fornecer resultados eficazes para nossos anunciantes. Além disso, continuaremos investindo em tecnologia e parcerias estratégicas para fortalecer nossa posição no mercado e maximizar o potencial desse segmento emergente em nossa plataforma.

Bússola: Como funcionarão os anúncios neste novo formato CTV? Como é feita a proteção de dados do usuário neste contexto?

Jeremy Ariditi: A execução de campanhas em nossa solução CTV permanece alinhada com os princípios fundamentais que regem nossos outros formatos oferecidos. Mantemos nosso compromisso de fazer parceria com editores premium e parceiros renomados do setor em escala global, garantindo a mais alta qualidade e alcance para nossos clientes. Aproveitando os recursos de ponta do Teads Studio, otimizamos os elementos criativos das campanhas para aumentar sua eficácia e gerar resultados superiores.

Além disso, enfatizamos a importância da segmentação inteligente e precisa em nossa estratégia de publicidade em CTV. Ao empregar técnicas avançadas de segmentação, adaptamos nossas mensagens para ressoar com consumidores reais, abordando suas necessidades e interesses específicos. Essa abordagem aumenta o engajamento e promove conexões significativas entre as marcas e seus públicos-alvo.

Medir o impacto e o sucesso de nossas campanhas de CTV é fundamental. Trabalhamos em estreita colaboração com parceiros reconhecidos do setor, como Kantar e Comscore, para realizar medições abrangentes e confiáveis. Isso nos permite fornecer aos nossos clientes insights e métricas de desempenho robustos, permitindo que eles avaliem a eficácia de suas campanhas e tomem decisões estratégicas com base em dados.

Bússola: Aproveitando o gancho, agora olhando para as marcas, a Teads comunicou, em diversos momentos, que opera de maneira a garantir o brandsafety dos anunciantes em seu inventário. Do seu ponto de vista, qual o impacto disto nos veículos de conteúdo online no Brasil, onde houve uma explosão de divulgação das chamadas fake news nos últimos anos?

Jeremy Ariditi: Em escala global, atuamos como um contribuinte significativo de receita para grupos editoriais conceituados, como Condé Nast, Washington Post, CNN, The Economist e outros. Ao longo dos anos, atuamos como um catalisador para esses editores amplamente reconhecidos, promovendo seu crescimento e prosperidade no setor.

Além de nossas parcerias com grandes grupos de editores, nosso inventário diversificado abrange também pequenos e médios editores. Ao servir como uma plataforma que gera receita, permitimos efetivamente que esses editores monetizem suas operações, oferecendo-lhes uma fonte de renda valiosa e sustentável.

Nosso papel no cenário digital vai além da geração de receita. Desempenhamos um papel crítico na conexão de marcas com produtores de conteúdo respeitáveis ​​e profissionais. Numa época assolada pela desinformação e pela proliferação de fake news, reconhecemos o grave impacto nas sociedades democráticas. Compreendendo o papel fundamental do jornalismo como alicerce da democracia, seguimos firmes em nosso compromisso de contribuir para a preservação e sustentação desta indústria.

Ao manter os mais altos padrões e promover conexões genuínas entre marcas e editores, combatemos ativamente os desafios da desinformação e priorizamos a disseminação de conteúdo confiável e de qualidade. Por meio de nossas parcerias e colaborações, pretendemos cultivar um ecossistema digital que empodere editores e marcas, mantendo a integridade do jornalismo e os fundamentos das sociedades democráticas.

Bússola: No Brasil, temos em votação um projeto de lei de regulamentação e responsabilização das redes sociais por conteúdos postados por usuários, o que tem causado grande movimentação contrária das big techs. Como a Teads enxerga este cenário?

Fizemos uma curadoria meticulosa de nosso inventário com os principais editores do mundo, garantindo que, ao longo de mais de uma década, não apenas fomentamos o jornalismo de qualidade, mas também fornecemos às marcas um ambiente seguro e propício para o desenvolvimento sustentável e virtuoso da marca.

À medida que a regulamentação das grandes empresas de tecnologia no Brasil ganha força, reconhecemos a necessidade de que essas companhias priorizem a criação de ambientes mais seguros para anunciantes e indivíduos.

Vários outros países já implementaram regulamentos semelhantes, participando de discussões abrangentes sobre as medidas propostas e avaliando as abordagens adotadas por diferentes nações para lidar com essa questão e seu impacto consequente. É de extrema importância examinar minuciosamente as vantagens e os desafios associados a tais mudanças, permitindo uma avaliação abrangente de seus potenciais benefícios e implicações.

