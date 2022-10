McKinsey abre inscrições para conferência de inclusão para pretos e pardos

A McKinsey & Company está com inscrições abertas para a quinta edição da Conferência Juntos, promovida pela anualmente desde 2018, com o objetivo de fomentar a inclusão de profissionais de diversas áreas e trajetórias que se identificam com pretos e pardos. A edição deste ano acontece no dia 19 de novembro, no espaço Transamérica, em São Paulo.

O evento é destinado principalmente a estudantes universitários com a graduação prevista para os próximos dois anos que se identificam como pretos e pardos, assim como para jovens profissionais com até seis anos de formados, autodeclarados pretos e pardos.

Assim como no ano passado, que contou com a participação de mais de 5 mil inscritos de todos os estados do Brasil, haverá transmissão virtual, possibilitando a participação de potencialmente centenas de jovens profissionais ao redor do país.

Em outubro do ano passado, a McKinsey também lançou a plataforma online inédita “Ecossistema Juntos", que acelera lideranças preta e parda no mundo corporativo de forma gratuita, com o objetivo de perpetuar o legado da Conferência Juntos.

Trata-se do primeiro website do mercado que concentra de forma gratuita tanto vagas de empregos de empresas engajadas em inclusão racial, quanto treinamentos online para profissionais em início de carreira e em cargos gerenciais, assim como sessões de mentoria mensais com grandes líderes do mercado.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também