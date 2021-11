Live da FDC discute o futuro das empresas, dos governos e da sociedade

Como o digital pode moldar o futuro das nações, das empresas e das pessoas? Quais serão as tecnologias mais relevantes? Podemos prever o futuro e atuar sobre ele? Como as empresas, os governos e a sociedade brasileira precisam atuar hoje para se manterem permanentemente prontos para o futuro? Pensar no que as tecnologias digitais nos reservam traz inúmeras perguntas e, para traçar um panorama sobre estas questões, a Fundação Dom Cabral (FDC) realiza, no próximo dia 25, às 18h, a live “Qual o futuro da economia e dos negócios digitais?”. As inscrições são gratuitas no site.

O debate marca o lançamento do sétimo e último e-book da coletânea “A Economia Digital Passada a Limpo”, que planeja apresentar, ao todo, as cem questões mais instigantes sobre a economia digital e sobre como ela afeta os países, o Brasil e as empresas. A construção do E-book VII sintetiza a jornada rumo à digitalização e à transformação digital e as principais dicas e insights dos 168 especialistas e empresários de todo o mundo que participaram do projeto, com suas opiniões expressas em artigos de opinião e em entrevistas exclusivas.

A Série Economia Digital Passada a Limpo é fruto de uma parceria entre a Fundação Dom Cabral (FDC), a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a Stefanini Group, a TecBan e a TOTVS.

Veja como a coletânea da Série Economia Digital Passada a Limpo está organizada.

E-book Um – A economia digital: como e por que move o mundo e as empresas, onde estamos e aonde podemos chegar;

E-book Dois – Negócios e transformação digital;

E-book Três – Acesso e adoção de meios digitais: estamos prontos?;

E-book Quatro – A adequação do ecossistema regulatório e de inovação para o digital;

E-book Cinco – O desafio da confiança e da segurança na economia digital;

E-book Seis – Os pequenos negócios e o mundo digital;

E-book Sete – Síntese e insights.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também