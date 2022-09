LIVE: A três dias das eleições, acompanhe o cenário com nossos analistas

Faltam apenas três dias para os brasileiros se reencontrarem com as urnas. No próximo domingo, 2 de outubro, mais de 156 milhões de eleitores estão aptos a votar para escolher presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. E, nesta reta final, a Bússola LIVE traz um panorama das últimas movimentações da corrida eleitoral.

Ontem, 28 de setembro, a Bússola reuniu os analistas políticos da FSB Comunicação, Alon Feuerwerker e Márcio de Freitas, e o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa e da FSB Inteligência, Marcelo Tokarski. A moderação foi feita por Rafael Lisbôa, diretor da Bússola.

Na disputa presidencial, cada um dos principais candidatos tem desafios diferentes e estratégias próprias para esses dias finais. O ex-presidente Lula (PT), que aparece à frente em todas as pesquisas, tenta atrair eleitores da 3ª via em campanha pelo chamado voto útil para ter chances de vencer no 1º turno.

O presidente Jair Bolsonaro (PL), que está na vice-liderança, trabalha para diminuir a diferença entre ele e o petista e, assim, chegar bastante competitivo no 2º turno. Já Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) apostam na visibilidade e na exposição do debate da TV Globo, hoje à noite, para uma arrancada final.

Tanto se fala da eleição para presidente, mas há muito mais em jogo no próximo domingo: a nova composição do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas e o comando das 27 Unidades da Federação. Terminada a apuração, já conheceremos o novo perfil da Câmara dos Deputados e do Senado Federal – o que impactará o governo do futuro ocupante do Palácio do Planalto, seja ele quem for. As disputas pelos governos regionais, que devem se estender para o 2º turno na maioria dos estados, também são importantíssimas no xadrez político nacional.

A live tratou também do cenário final desta primeira etapa da corrida eleitoral e as expectativas para a votação no domingo para presidente, governadores e parlamentares.

