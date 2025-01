Limitação de celulares em escolas é apoiada por 86% dos brasileiros, aponta pesquisa 

Celulares em escolas agora terão seu uso limitado, com proibição durante as aulas, recreio e intervalos entre aulas. Determinadas pelo texto do PL 4.932/2024, sancionado esta segunda-feira (13) pelo Presidente Lula, as regras excepcionam apenas casos de uso pedagógico, força maior, estado de perigo ou necessidade.

E antes mesmo da sanção o PL já tinha amplo apoio dos brasileiros. Segundo pesquisa recente da Nexus, nascida do instituto de pesquisa e da área de inteligência de dados da FSB Holding, 86% dos brasileiros são a favor de algum tipo de restrição ao uso de celulares em escolas.

Principais destaques da pesquisa sobre celulares em escolas públicas e privadas

54% da população são favoráveis à proibição total dos aparelhos e

32% acreditam que o uso do celular deva ser permitido apenas em atividades didáticas e pedagógicas, mediante autorização prévia dos professores

Apenas 14% dos brasileiros são contrários às medidas debatidas atualmente no Congresso

A pesquisa da Nexus mostra que 46% dos entrevistados entre 16 e 24 anos concordam com a proibição total do uso dos aparelhos (contra 54% na média da população), enquanto 43% defendem a utilização parcial dos celulares, somando 89% dos entrevistados.

A pesquisa, divulgada em novembro, detalha opinião além dos da parental

A metodologia utilizada pela Nexus para determinar a opinião dos brasileiros quanto ao uso de celulares em escolas considerou faixa etária a partir dos 16 anos. A empresa entrevistou 2010 cidadãos nas 27 Unidades da Federação (UFs). A margem de erro no total da amostra é de 2 pp, com intervalo de confiança de 95%. A amostra é controlada a partir de quotas de: (a) sexo, (b) idade, (c) região e (d) PEA. As entrevistas foram realizadas entre os dias 22 e 27 de outubro de 2024.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube