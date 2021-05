Kangu injeta inovação e rendimento extra para pequeno empreendedor

Os pequenos e médios empreendedores brasileiros sofrem há mais de um ano diante do abre e fecha e das restrições de horários impostos pela covid-19. O mercado da esquina, o armarinho do bairro, a papelaria vizinha. De acordo com dados do Mapa de Empresas, ferramenta desenvolvida pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial (DREI) com o Serpro, do Ministério da Economia, cerca de um milhão de cadastros de pessoa jurídica (CNPJ) foram fechados no ano passado.

Inovação virou a palavra-chave para quem está nessa situação. Delivery, plataformas de e-commerce, são ferramentas que entraram no dia a dia do comércio. E é aí que a plataforma tecnológica Kangu, fundada em 2018, tem sido importante para milhares de pequenos e médios empreendimentos.

A Kangu, que conecta e-commerces, transportadoras e pontos de coleta, usa, entre outras alternativas, pequenos comércios de bairro como locais de coleta de mercadorias, oferecendo em troca um rendimento extra.

Em entrevista à Bússola, Marcelo Guarnieri, CEO da Kangu, conta como o modelo de negócio da empresa procura impactar positivamente a logística dentro das grandes cidades.

Bússola: Em que se baseia o modelo de negócio Kangu?

Marcelo Guarnieri: Diante de um cenário de crescimento exponencial dos e-commerces, notamos que o modelo de envio e recebimento das mercadorias permanecia como um ponto crítico que gera frustração para todos envolvidos.

Além de ser burocrático e caro para o cliente, acaba sendo ineficiente para os operadores logísticos e gera alto impacto no meio ambiente.

Em nossa plataforma, o vendedor de e-commerce tem acesso a uma variedade de transportadoras e pode escolher preço, prazo e perfil de entrega, a um preço competitivo, se comparado ao modelo tradicional.

Além disso, para os vendedores enviarem ou os clientes receberem e devolverem encomendas não é necessário que sejam percorridas grandes distâncias. Usamos pontos de coleta abrigados em estabelecimentos comerciais de bairro, treinados para receber e armazenar os pacotes.

É um modelo que se adequa aos bairros, à rotina da cidade e reduz a distância, assim como diminui o impacto ambiental.

Bússola: Em fevereiro, a queda média das receitas das pequenas e médias empresas brasileiras foi de 40% em relação à pré-pandemia, segundo pesquisa do Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Como o modelo de vocês pode ajudar esses estabelecimentos?

MG: Nascemos com foco em melhorar a logística dentro das cidades e notamos que os estabelecimentos de bairro poderiam ser grandes aliados.

Geramos ocupação e produtividade em espaços ociosos desses estabelecimentos.

Para o comerciante, além do acréscimo na renda gerado pela parceria, notamos que há aumento no fluxo de pessoas no local, o que gera visibilidade e tem contribuído para um aumento da receita do negócio principal.

Para participar, basta acessar nosso portal e se cadastrar como parceiro. Nosso time de prospecção avalia se estes leads estão dentro do perfil esperado pela Kangu e efetiva as novas parcerias.

Bússola: Existe algum treinamento para os estabelecimentos comerciais que passam a fazer parte dessa cadeia logística?

MG: Sim, recebem o treinamento inicial em que são capacitados para recebimento, entrega e devolução de pacotes, com todo cuidado e segurança, seguindo os protocolos de combate à covid-19.

Bússola: Quais os próximos projetos da Kangu?

MG: Em dois anos, nos tornamos uma empresa que já fez mais de 40 milhões de entregas de pacotes. Nosso objetivo é acelerar essa expansão e fortalecer nossa relação com os vendedores brasileiros.

