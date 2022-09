Jornada Ágil reúne cerca de 60 palestrantes para falar sobre cultura digital

Nesta sexta, 30, e sábado, 1º de outubro, acontece a Jornada Ágil by Banco Pan, evento que vai discutir como entregar resultados de qualidade e manter produtos competitivos no mercado usando práticas ágeis, além de muito conteúdo sobre Business Agility, OKR, Produtos e SRE/DevOPS.

O evento reúne cerca de 60 especialistas do mercado, das 9h às 18h, que se apresentarão em evento híbrido no primeiro dia e online no segundo. As inscrições são gratuitas para estudantes e desempregados, e apenas R$ 197 para os demais interessados, que podem se inscrever no site.

O evento foi desenvolvido pelo Pan e pela Jornada Colaborativa para diversos profissionais da área de Tecnologia e Produto, Qualidade e demais interessados em aprender sobre cultura ágil e transformação digital.

O evento une educação a responsabilidade social, e toda a arrecadação será doada para a ONG Lar da Benção Divina, que desde 1956 atua nas comunidades em situação de vulnerabilidade que residem próximo ao Aeroporto de Congonhas, beneficiando centenas de famílias em São Paulo com projetos culturais, de aprendizagem criativa, esportes e habilidades socioemocionais e técnicas.

