Já pensou em ganhar R$ 25 mil para ser estilista da SHEIN?

“Nós podemos pagar com visibilidade”. Quase todo artista já ouviu essa frase. Mas o que muitos realmente querem é a união entre alcance e patrocínio.

Atendendo a essa proposta, a SHEIN acaba de oficializar seu programa de incubação no Brasil.

O SHEIN X contemplará artistas e designers com créditos que vão de R$ 5 mil a R$ 25 mil reais.

Os participantes poderão criar e vender os próprios produtos por meio da plataforma global da SHEIN, que possui cerca de 150 milhões de clientes.

“O SHEIN X orienta designers e artistas a criar e lançar as próprias coleções, financiando todas as etapas de produção e logística, o que garante que os participantes não assumam o risco ou o ônus financeiro do processo”, afirma Raquel Arruda, diretora de Marketing da SHEIN no Brasil.

Tem tudo pra dar certo

O programa já conta com mais de 200 designers e artistas nacionais graças ao projeto-piloto realizado em 2023.

Entre esses, a designer autodidata Lorrane Andrade se destacou ao esgotar as peças da sua coleção em apenas dois meses depois do lançamento.

Como fazer parte

Para participar do programa, os candidatos precisam enviar uma ficha de inscrição juntamente com portfólios detalhados e/ou obras de arte digitais para avaliação técnica do time da varejista online.

Como o SHEIN X é um programa que faz parte de uma plataforma global, o idioma mandatório de todo o site é o inglês.

