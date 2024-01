Sacolas de papel são as novas it bags?

Aquisições de peças de luxo incluem, para além do item, um passo a passo para desembrulhar. Dentro da sacola há um papel de seda, uma caixa também forrada com mais papel de seda, uma sacola de pano e então, a compra: uma bolsa, um cinto, ou até uma pequena carteira. Toda a papelaria envolvida também faz parte do valor associado ao luxo.

Nas redes sociais, milhares de influenciadores fizeram fama apenas desembrulhando presentes e compras. E, além das peças principais, sacolas e caixas também se tornaram parte do universo de peças-desejo.

Porém, sacolas não estão à venda nas maisons, visto que se trata apenas de um acessório. Assim surgiu um comércio paralelo de itens de papel de luxo.

Supostamente uma sacola de marca de luxo já carregou um item valioso, e quem possui a sacola deve ter este item. Mas não necessariamente.

No site de revendas Enjoei, há por exemplo, sacolas de papel cobertas de bolinhas da coleção de Yayoi Kusama para Louis Vuitton por R$ 350.

Há ainda kits de sacolas, nove pequenas unidades da sacola laranja da marca francesa saem por R$ 439. Chanel, Gucci e Tiffany&Co também possuem embalagens à venda.

Seguindo a tendência, a Louis Vuitton colocou à venda a Sandwich Bag, uma bolsa de couro laranja que imita uma sacola de papel de delivery. A “bolsa sanduíche” foi apresentada no ano passado durante o primeiro desfile de Pharrell Williams como diretor criativo da marca francesa.

Para carregar pertences pessoais ou até mesmo um snack, a peça, já esgotada, custa US$ 3.130 (R$ 20,6 mil).

Esta não é a primeira vez que maisons se inspiram em acessórios do dia a dia. Na coleção Primavera-Verão 2007, a Louis Vuitton apresentou uma sacola xadrez como as usadas em feiras. E há dois anos, a marca lançou uma bolsa transversal copiando uma lata de tinta.

No centro das polêmicas da moda está a Balenciaga. Após lançar um sapato Crocs com salto fino e o famoso tênis que aparenta estar destruído, a marca espanhola lançou em 2022 uma bolsa que remetia a sacos de lixo.

No entanto, com o crescimento nas vendas online de peças de luxo, desfilar pelas ruas e corredores de shoppings carregando sacola de compras será menor. Segundo a consultoria McKinsey, até 2025 um quinto das vendas de itens de luxo no mundo será feito digitalmente. Para além de ser um meio de carregar compras, fica o questionamento sobre o frisson sobre a utilização das sacolas como itens de luxo.