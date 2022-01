Instituto GPA doou mais de 5 mil toneladas de alimentos em 2021

O GPA encerrou o ano de 2021 com a doação de mais de 5.000 toneladas de alimentos para mais de 300 instituições sociais parceiras do Instituto GPA em todo o Brasil em parceria com seus clientes, colaboradores e fornecedores.

Desde o início da pandemia de covid-19, em março de 2020, a companhia reforçou suas doações e campanhas de arrecadação de alimentos e produtos de higiene e limpeza nas lojas, ações que continuaram durante todo o ano de 2021.

Iniciativas como essas fazem parte da estratégia de atuação da empresa, que realiza diversas ações para sensibilizar e despertar a solidariedade de clientes, colaboradores e fornecedores, por meio de campanhas e doações que se tornaram contínuas em 2021 e que viabilizaram que as lojas fossem pontos de arrecadação para as instituições parceiras. Além da Páscoa Solidária, Campanha do Agasalho e Dia das Crianças, uma das mais importantes é o Natal da Solidariedade, que mobilizou toda sociedade para doarem alimentos que foram distribuídos às famílias brasileiras. A cada 10 kg de alimentos arrecadados, o GPA doou mais 1,5 kg.

Em encerramento do ano de 2021, o GPA realizou a doação de 2.800 cestas para organizações já parceiras do Instituto GPA, como a Central Única das Favelas (Cufa) e a Campanha “Tem gente com Fome”, organizada pela Coalizão Negra de Direitos. As cestas devem beneficiar aproximadamente 3.000 famílias de vários estados brasileiros.

Além dessas ações, o GPA também contribuiu com doação mensal de mais de 240 toneladas de frutas, verduras e legumes que não estão em condições de venda, mas perfeitas para consumo, no programa Parceria Contra o Desperdício. Só neste ano de 2021, são mais de 3.600 toneladas de alimentos que complementam as refeições de milhões de pessoas em todo o país.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também