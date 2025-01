Instituto investe R$ 3 milhões em 152 Organizações da Sociedade Civil em todo o Brasil

Mantido pelo Grupo Equatorial, o Instituto Equatorial tem o objetivo de promover o desenvolvimento socioeconômico, utilizando como principal ferramenta o apoio a Organizações da Sociedade Civil (OSCs).

A última edição do Edital Diálogos Equatorial selecionou 152 instituições em sete estados brasileiros para dividir um montante equivalente a R$ 3 milhões. Cada projeto aprovado pode receber até R$ 20 mil para implementar suas ações nas comunidades atendidas. As instituições selecionadas se dividem em:

19 em Alagoas

11 no Amapá

20 em Goiás

31 no Maranhão

31 no Pará

20 no Piauí

20 no Rio Grande do Sul.

“O Instituto Equatorial é um legado do Grupo Equatorial, com a missão de reduzir desigualdades sociais nos territórios onde atuamos, adaptando soluções às realidades locais e fortalecendo conexões entre comunidades e diferentes setores. Atuamos por meio de parcerias estratégicas e sustentáveis, promovendo a integração entre desenvolvimento social e econômico”, diz Janaína Ali, coordenadora do Instituto Equatorial responsável pelo projeto.

Projeto de desenvolvimento socioeconômico

As OSCs foram selecionadas após a análise de mais de 400 inscrições. No Maranhão, a Equatorial tem incentivado a participação das organizações locais, e o estado conta com 31 OSCs maranhenses selecionadas para o projeto.

O objetivo do Edital Diálogos é promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental, com foco na qualificação profissional, empregabilidade, empreendedorismo, educação, biodiversidade e sustentabilidade. Ao todo, 107.789 pessoas serão beneficiadas pelo edital.

“Com equidade e inclusão como pilares fundamentais, buscamos proporcionar ferramentas que ampliem a autonomia e a dignidade das pessoas, deixando um legado positivo e duradouro para as próximas gerações”, diz Ali.

Os selecionados participarão de um encontro virtual de alinhamento para garantir o suporte técnico necessário à execução de seus projetos, que terão duração de três a oito meses, com execução prevista entre janeiro e agosto de 2025.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube