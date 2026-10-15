Como facilitar o login para não perder clientes durante a Black Friday

RESUMO ＋ A 44 dias da Black Friday, varejistas digitais precisam reduzir atritos de cadastro, login e autenticação para evitar abandono de compras. Segundo a FIDO Alliance, 48% dos clientes abandonam compras online por esquecer a senha; a Baymard Alliance aponta 18% de abandono quando há exigência de criar uma conta. A Sec4U defende autenticação ajustada ao risco de cada acesso.

A 44 dias da Black Friday, vale ao varejo digital lembrar de não deixar seus clientes a 44 cliques do checkout.

Segundo pesquisa da FIDO Alliance, 48% deles abandonam compras online apenas por ter esquecido a senha, e 18% se são obrigados a fazer uma conta, segundo a Baymard Alliance.

No e-commerce, a palavra de ordem para esta Black Friday é facilidade. A jornada de compra precisa ser prática e contar com menos atrito possível, caso contrário o varejista arrisca os próprios lucros.

O login é o principal detrator. André Toledo, CEO da Sec4U explica:

“A autenticação precisa acompanhar o contexto de cada acesso. Quando a empresa aplica a mesma quantidade de etapas para todas as situações ou clientes, pode acabar criando atrito para quem não representa uma ameaça” .

Mas como otimizar a experiência sem abrir mão da segurança?

A data que vai movimentar mais de R$ 40 bilhões no e-commerce só será realmente proveitosa para os vendedores preparados.

E para manter um site é preciso atenção a processos como cadastro, login, autenticação, recuperação de senha e gestão de consentimento, pois são parte integral da experiência de compra.

É preciso encontrar maneiras de adaptar todos estes processos. Entre os recursos utilizados para reduzir a fricção deles, Toledo cita:

- Onboarding progressivo,

- Login social,

- Single Sign-On (SSO)

- Autenticação adaptativa.

Neste último, fatores como dispositivo, localização e comportamento podem ajudar a determinar o nível de verificação adequado para cada acesso.

A lógica permite que acessos considerados de menor risco possam seguir fluxos mais simples, enquanto situações suspeitas recebam camadas adicionais de proteção.

A gestão da identidade também pode ser acompanhada por indicadores diretamente relacionados à experiência do consumidor. Taxa de conversão no login, abandono de cadastro, tempo médio de autenticação, falsos positivos e volume de chamados relacionados a problemas de acesso estão entre as métricas que permitem identificar gargalos na jornada digital, segundo a Sec4U.

“O objetivo não é eliminar as etapas de segurança, e sim entender quando elas são realmente necessárias.

Uma estratégia de autenticação bem estruturada consegue proteger a operação sem transformar todos os clientes em potenciais suspeitos. Isso muda a discussão de segurança para uma perspectiva também de experiência e negócio”, explica Toledo.

O perigo de perder a venda é real

A Black Friday é um dos períodos com maior movimentação digital. É quando o aumento de acessos, novos cadastros e transações pode pressionar simultaneamente conversão, infraestrutura e mecanismos de proteção.

Toledo ressalta que em datas comerciais, uma etapa de identidade mal dimensionada pode se tornar um ponto de interrupção da jornada justamente no momento em que as empresas concentram investimentos e esforços para atrair consumidores.

“No fim do dia, a principal reflexão é que investir em campanhas de atração sem criar uma jornada estruturada pode se tornar uma porta giratória, onde o cliente entra, não tem uma boa experiência e sai sem realizar nenhuma compra, além de levar uma visão negativa da empresa.

A segurança não pode ser um pedágio que desacelera ou bloqueia a compra, e sim o habilitador para uma jornada memorável para o consumidor”, conclui Toledo.