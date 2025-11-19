3 executivas que demonstram a força do empreendedorismo feminino no Brasil

Janaína Santos, aluna do Decola Negócios RJ e dona de salão
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 13h00.
Criado pela ONU em 2014, o Dia do Empreendedorismo Feminino, celebrado em 19 de novembro, reconhece o papel transformador das mulheres na economia e na sociedade.
Na data, ficam em evidência os dados coletados de ações como a do Instituto BAT Brasil: nos cursos de qualificação voltados para microempreendedores no meio urbano e rural, as mulheres correspondem a sete de cada 10 participantes.
A presença feminina cresceu até mesmo em ambientes notadamente masculinos. No programa Novos Rurais, que incentiva empreendedores do campo com formação e apoio financeiro, elas saíram de 30% para 70% dos alunos formados entre 2012 e 2025.
“Cada mulher que passa por nossos programas leva consigo mais do que conhecimento técnico: leva confiança e independência. São elas que estão redesenhando o cenário do empreendedorismo no Brasil, trazendo inovação nos negócios e gerando renda”, afirma Nicole Hajj, diretora do Instituto BAT Brasil.
Com mérito de sobra, as mulheres conquistam cada vez mais espaço no empreendedorismo brasileiro. Para inspirar outras empreendedoras, como as alunas do Instituto BAT, separamos o perfil de três expoentes do empreendedorismo feminino brasileiro. São elas:
Acelerar negócios e colocar as mulheres como protagonistas por meio de suas iniciativas. Esse é um dos propósitos de vida de Tatyane Luncah, empreendedora, mentora e CEO da Escola Brasileira de Empreendedorismo Feminino (EBEM).
A empresa é uma startup dedicada ao crescimento de mulheres empresárias, que utiliza metodologia exclusiva e foco na inovação, oferecendo um programa de aceleração de negócios que potencializa resultados, desenvolve habilidades de gestão e conecta líderes com o sucesso.
“Hoje, somos 10.000 mulheres no presencial e 30.000 no híbrido, formando um ecossistema que desenvolve negócios via mentorias, imersões, eventos e formação empresarial. Para acelerar empresas e transformar negócios, idealizei uma formação empresarial em que ajudo mulheres a terem mais lucro e felicidade”, comenta Tatyane, que empreende há mais de 24 anos no mercado.
Com mais de 16 anos de atuação no setor de tecnologia, Bárbara Vallim é CEO e Fundadora da Hera.Build. Ao longo de sua carreira, liderou projetos de engenharia e inovação em empresas de diferentes portes e segmentos, contribuindo para o desenvolvimento de soluções para marcas como Microsoft, Nike, Nubank e Mercado Livre.
Teve passagem por companhias globais, como Twilio, Sprinklr e Easy Taxi. Em 2024, fundou a Hera.Build, empresa que resolve o problema de dados dispersos sobre clientes, permitindo relações mais humanas e personalizadas.
Com dois anos de mercado, junto com sua equipe, a Hera.Build pretende dobrar a cartela de clientes nos próximos meses.
Nara Iachan (Forbes Under 30) é cofundadora e CMO da Loyalme, startup que nasceu dentro da Cuponeria para oferecer soluções de fidelização.
Nara é formada em Economia pela UFRJ, possui MBA em Gestão e Desenvolvimento Empresarial, também pela UFRJ, mestrado em Inovação pela FEI e tem mais de 10 anos de conhecimento sobre o setor de fidelização de clientes.
Apaixonada por empreendedorismo, marketing e inovação, a CMO valoriza a sensação de fazer a diferença na vida das pessoas e no mercado.