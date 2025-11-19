3 executivas que demonstram a força do empreendedorismo feminino no Brasil

Criado pela ONU em 2014, o Dia do Empreendedorismo Feminino, celebrado em 19 de novembro, reconhece o papel transformador das mulheres na economia e na sociedade.

Na data, ficam em evidência os dados coletados de ações como a do Instituto BAT Brasil: nos cursos de qualificação voltados para microempreendedores no meio urbano e rural, as mulheres correspondem a sete de cada 10 participantes.

A instituição formou 1,4 mil mulheres nos últimos anos nos programas de formação Decola Negócios e Novos Rurais.

Dados do Instituto BAT revelam que, após a formação, as alunas perceberam um aumento de até 30% na renda obtida com seus negócios próprios.

A presença feminina cresceu até mesmo em ambientes notadamente masculinos. No programa Novos Rurais, que incentiva empreendedores do campo com formação e apoio financeiro, elas saíram de 30% para 70% dos alunos formados entre 2012 e 2025.

“Cada mulher que passa por nossos programas leva consigo mais do que conhecimento técnico: leva confiança e independência. São elas que estão redesenhando o cenário do empreendedorismo no Brasil, trazendo inovação nos negócios e gerando renda”, afirma Nicole Hajj, diretora do Instituto BAT Brasil.

“O curso me ajudou a aprender a valorizar o meu trabalho e, com isso, consegui novos clientes. Antes, não chegava a 1.500 clientes por mês. Hoje, eu chego a 4.500 e 5.000. O curso mudou a minha vida”, diz Janaína Santos, aluna do Decola Negócios RJ e dona de salão.

Com mérito de sobra, as mulheres conquistam cada vez mais espaço no empreendedorismo brasileiro. Para inspirar outras empreendedoras, como as alunas do Instituto BAT, separamos o perfil de três expoentes do empreendedorismo feminino brasileiro. São elas:

Tatyane Luncah, fundadora e CEO da Ebem (Brenda Campos_Studio Diva /Divulgação)

Tatyane Luncah, fundadora e CEO da EBEM

Acelerar negócios e colocar as mulheres como protagonistas por meio de suas iniciativas. Esse é um dos propósitos de vida de Tatyane Luncah, empreendedora, mentora e CEO da Escola Brasileira de Empreendedorismo Feminino (EBEM).

A empresa é uma startup dedicada ao crescimento de mulheres empresárias, que utiliza metodologia exclusiva e foco na inovação, oferecendo um programa de aceleração de negócios que potencializa resultados, desenvolve habilidades de gestão e conecta líderes com o sucesso.

A empresária já impulsionou mais de 30 mil mulheres, que juntas faturaram cerca de R$ 1 bilhão por ano.

“Hoje, somos 10.000 mulheres no presencial e 30.000 no híbrido, formando um ecossistema que desenvolve negócios via mentorias, imersões, eventos e formação empresarial. Para acelerar empresas e transformar negócios, idealizei uma formação empresarial em que ajudo mulheres a terem mais lucro e felicidade”, comenta Tatyane, que empreende há mais de 24 anos no mercado.

Bárbara Vallim, CEO e Fundadora da Hera.Build (Hera.Build/Divulgação)

Bárbara Vallim, fundadora e CEO da Hera.Build

Com mais de 16 anos de atuação no setor de tecnologia, Bárbara Vallim é CEO e Fundadora da Hera.Build. Ao longo de sua carreira, liderou projetos de engenharia e inovação em empresas de diferentes portes e segmentos, contribuindo para o desenvolvimento de soluções para marcas como Microsoft, Nike, Nubank e Mercado Livre.

Teve passagem por companhias globais, como Twilio, Sprinklr e Easy Taxi. Em 2024, fundou a Hera.Build, empresa que resolve o problema de dados dispersos sobre clientes, permitindo relações mais humanas e personalizadas.

Com dois anos de mercado, junto com sua equipe, a Hera.Build pretende dobrar a cartela de clientes nos próximos meses.

Nara Iachan CMO e cofundadora da Loyalme (Fábio Augusto/Divulgação)

Nara Iachan, cofundadora e CMO da Loyalme by Cuponeria

Nara Iachan (Forbes Under 30) é cofundadora e CMO da Loyalme, startup que nasceu dentro da Cuponeria para oferecer soluções de fidelização.

Nara é formada em Economia pela UFRJ, possui MBA em Gestão e Desenvolvimento Empresarial, também pela UFRJ, mestrado em Inovação pela FEI e tem mais de 10 anos de conhecimento sobre o setor de fidelização de clientes.

Apaixonada por empreendedorismo, marketing e inovação, a CMO valoriza a sensação de fazer a diferença na vida das pessoas e no mercado.