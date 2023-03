Inserir-se em um ecossistema pode ajudar a criar valor para o seu negócio

Assim como na natureza, ecossistema no mundo de negócios se refere a um sistema em que todos os integrantes interagem e vivem em um equilíbrio sustentável. Os ecossistemas de negócios tratam de estruturas dinâmicas de diferentes organizações que estão interligadas, dependendo umas das outras para que tenham sucesso. Empreendedores, pesquisadores, investidores, governo, organizações setoriais e comunidade, são alguns dos agentes que participam deste ecossistema e que juntos geram valor para os clientes.

Quando uma empresa passa a fazer parte de um ecossistema, ela tem a oportunidade de amplificar seus resultados e expandir seus horizontes. A inovação, por exemplo, fica muito mais fácil e ágil quando múltiplas instituições, em diferentes elos da cadeia de valor, trabalham juntas para identificar oportunidades e desenvolver soluções.

Na história de criação do Gympass, nós logo percebemos que a construção de um ecossistema de saúde e bem-estar seria a melhor forma de criar um negócio sustentável e que gerasse valor para todos os participantes. Por trabalharmos o setor corporativo, inexplorado pelo segmento fitness, conseguimos trazer novos investimentos e novos usuários para nossos parceiros, lembrando que mais de 80% dos nossos usuários não estavam matriculados em nenhuma academia. Assim, ao invés de competidores, fomos percebidos como aliados do setor, pois não operamos rede própria de academias e não competimos por usuários pessoa física que pagam mensalidade no balcão da academia.

Além disso, enxergamos uma oportunidade de ir além, e gerar valor adicional (não transacional) graças ao nosso poder de escala, negociando condições melhores para diversas necessidades, com os principais fornecedores do setor. Assim, desenvolvemos um programa de benefícios para os nossos parceiros. Com esse projeto nós já oferecemos para a rede de mais de 25.000 academia e studios do Brasil condições exclusivas para maquininha de cartão e acesso a crédito, cursos de gestão especializados para empreendedores deste setor, metodologias de treino, aquisição de produtos para revenda, e muito mais.

Com esse projeto o nosso objetivo é fortalecer o mercado fitness como um todo, atuando com os empreendedores, gestores de negócios, professores e personal trainers, provendo algumas das ferramentas que possibilitem uma melhor eficiência e sustentabilidade dos negócios, mas principalmente uma melhor qualidade do serviço prestado para o usuário final, aumentando a atração e retenção de clientes.

O nosso ecossistema também inclui as empresas, os nossos clientes corporativos, que nos cobram o retorno e valor do investimento. Nós conseguimos demonstrar que a nossa solução está ajudando a criar uma força de trabalho mais feliz e engajada por meio de atividades de bem-estar. As empresas que oferecem o Gympass obtêm taxas de retenção 43% melhores e até 25% menos custos com saúde por ano.

Além disso, quando você faz parte de um ecossistema, é possível criar parcerias com players importantes do mercado que irão gerar mais valor para sua marca. Vemos um movimento em crescimento de grandes e tradicionais empresas se aproximando de startups para criar novas soluções e até oferecer novos serviços. ^Recentemente fizemos uma parceria com a SulAmérica que passou a oferecer acesso ao Gympass para todos os beneficiários das empresas clientes da operadora de saúde, gerando mais valor para os clientes e, consequentemente, aumentando a base de usuários Gympass que frequenta os nossos parceiros, mas ainda mais importante, demonstrando o valor da saúde preventiva na redução de custos e manutenção da qualidade de vida dos usuários.

Sabemos das dificuldades de empreender e alavancar um negócio no Brasil, Por isso, independente do segmento, pensar em conjunto e criar redes é uma das maiores alavancas para os empreendedores. Colaboração é a palavra-chave para o sucesso.

*Samir Zetun é vice-presidente de Parcerias do Gympass.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Há muito espaço para investir no mercado de logística no Brasil

Bússola & Cia: QuiteJá projeta recuperar R$ 1 bilhão em 2023

Kardbank oferece R$ 350 milhões no crédito consignado para aposentados