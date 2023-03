Kardbank oferece R$ 350 milhões no crédito consignado para aposentados

Após a polêmica decisão do conselho previdenciário de reduzir o limite máximo da taxa de juros do crédito consignado do INSS para 1,7% no empréstimo e 2,62% ao mês para financiamento por meio do cartão de crédito, mais de dez instituições financeiras, inclusive grandes bancos como Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, anunciaram a suspensão das operações de crédito consignado para os beneficiários do INSS.

Preocupada com o cenário atual e enxergando uma oportunidade de fazer a diferença para uma camada de clientes fiéis e muito concorridos, a Kardbank, fintech de meios de pagamentos, procurou a BMP Money Plus, Farmácias Pague Menos, Extrafarma e a XP Asset para desenvolver um produto capaz de viabilizar uma solução à interrupção da oferta de crédito aos beneficiários do INSS, em especial aos aposentados de renda mais baixa e, portanto, com maior dificuldade de acesso às linhas mais baratas.

Com R$ 350 milhões garantidos em funding pela XP Asset, a proposta da Kardbank é colocar no mercado um cartão de benefício consignado, que permite comprometer até 5% da renda mensal e o parcelamento em até 84 meses, tanto para compras como para serviços financeiros, como saques emergenciais. Além do crédito sem burocracia, liberado por meio do aplicativo da empresa (mesmo para negativados no SPC/Serasa), a solução ainda oferece, de forma gratuita, seguro de vida e descontos para aquisição de medicamentos e serviços na rede de farmácias Pague Menos e Extrafarma.

Além dos recursos financeiros disponibilizados pela XP Asset, a BMP Money Plus, conveniada ao INSS, é a responsável pelo financiamento das compras ou saques que forem realizados no aplicativo ou cartão Kardbank.

De acordo com a CEO da Kardbank, Carla Pontes, a medida do conselho previdenciário, além de prejudicar o consumidor, pode afetar negativamente a economia, atrapalhando o desempenho do PIB para 2023.

“A atual regulamentação pode provocar um efeito negativo, levando as pessoas a pagarem juros muito mais altos em linhas de crédito ao consumidor, como cheque especial ou rotativo de cartão de crédito”, explica. “Vamos utilizar tecnologia própria para garantir o crédito por meio do nosso aplicativo, sem fraudes, sem filas e com aprovação instantânea do crédito, sem a necessidade de agências bancárias ou papelada que encarecem o serviço para o cliente final”, complementa.

Além do saque e desconto em medicamentos e serviços farmacêuticos, o cartão benefício também dá direito a seguro de vida e seguro funeral para os aposentados e pensionistas do INSS.

