Bússola & Cia: QuiteJá projeta recuperar R$ 1 bilhão em 2023

A QuiteJá, assessoria digital de renegociação de dívidas, chegou a 6 milhões de boletos pagos. Em negociações, conseguiram recuperar para seus parceiros mais de R$ 800 milhões e devem bater, ainda esse ano, R$ 1 bilhão em recuperação de dívidas. A fintech, que faz parte do grupo Sinqia, possui disponibilidade 24 horas, 7 dias por semana, trazendo facilidade e agilidade em suas ferramentas para que seus clientes possam escolher as melhores possibilidades de pagamento.

Ação preferencial

O Grupo Carrefour Brasil lançou incentivo para profissionais de todos os seus negócios por meio do programa Carrefour Invest, iniciativa inédita no segmento que permitirá a compra de ações do grupo com condições diferenciadas. O programa de incentivo estará disponível para todos os colaboradores da empresa, independente da faixa salarial ou cargo. Será possível utilizar até 50% do Programa de Participação de Resultados (PPR) como forma de pagamento, com isso, os funcionários terão acesso à condições especiais para compra de ações do Grupo Carrefour (CRFB3), com desconto de 15% em relação ao valor de mercado, além de um matching de uma ação para cada ação comprada.

Evolução

A Evolua Energia acaba de fechar parceria com a Élis, empresa do Grupo Pátria. A gestora fará o investimento de aproximadamente R$ 550 milhões para criação de mais de 30 projetos solares e, com isso, acelerar a democratização do acesso à energia solar no País. Com essa parceria, a Evolua alcança mais de R$ 1 bilhão em projetos de energia sob sua gestão, somando-se energia contratada, equity dos acionistas e outras captações realizadas ao longo da trajetória da empresa, iniciada em 2020.

Recrutamento

A Recruta.ai, ferramenta de recrutamento e seleção que pertence ao ecossistema Fesa Group, integrou a tecnologia ChatGPT em sua plataforma para fazer a descrição de cargos. A funcionalidade está disponível para os seus clientes sem custo adicional, e pode ser acessada e comandada diretamente. A ferramenta serve como um tipo de inspiração para a criação de descrições de cargos. O ChatGPT produz uma descrição inicial contendo requisitos e responsabilidades e, posteriormente, o recrutador faz a revisão, adiciona, edita novos itens ou reescreve o texto gerado antes de publicar a vaga.

Megaevento

A Associação de Empresas e Profissionais da Informação (Abeinfo) vai reunir dois grandes eventos do setor de gestão da informação: a 5ª edição do RPA & AI Congress e a 12ª edição do tradicional InformationShow, maior congresso brasileiro da área que acontecerá nos dias 4 e 5 de abril. O objetivo é apresentar cases e tecnologias das principais empresas fornecedoras do mercado e que estão contribuindo para a transformação digital nas organizações. Cerca de 50 empresas estarão presentes e mais de 30 palestras são previstas. Pela primeira vez, a Samsung marcará presença, além da IBM e de empreendimentos gigantes do universo RPA, como a Automation Anywhere e a Uipath, entre outras.

Fintech

O HR Digital passou a operar as contas dos clientes de forma autônoma. A fintech recebeu a autorização do Banco Central para abrir e movimentar sua conta de liquidação, o que permite gerenciar os recursos dos clientes de maneira direta, sem a dependência de outro banco como intermediário. A outorga é um avanço importante para a empresa, que oferece serviço de garantia de receita, empréstimos e financiamentos para o mercado condominial e projeta liberar, neste ano, R$ 500 milhões em crédito para atender o segmento.

Automação

A automação entre os varejistas está abrindo oportunidades. A Gertec, empresa de tecnologia para meios de pagamento e automação comercial, participa da Autocom 2023, apresentando novidades como o Gertec360 (solução de terminal por assinatura), e o novo Smart Kiosk SK210, um terminal de autoatendimento compacto. O evento acontece entre os dias 28 a 30 de março de 2023, em São Paulo. O novo produto Smart Kiosk, com tela de 10 polegadas e impressora de 58mm, permitirá expandir as aplicações de autosserviço em segmentos que buscam soluções de menor custo, possibilitando aos pequenos e médios varejistas, modernizar o atendimento com um baixo investimento financeiro.

Fast trade

Para simplificar importação e exportação das empresas, a Sinerlog lançou a plataforma de comércio global Cross Commerce as a Service (CaaS). Por meio de sua atuação global, a companhia conecta todos os atores da cadeia, viabilizando um sistema plug and play, capaz de prever e resolver os mais diversos desafios do cross-border do segmento. Com toda a cadeia logística conectada e sob um forte modelo de compliance e segurança, a Sinerlog consegue oferecer uma experiência de compra internacional que oferece condições para que a entrega ocorra dentro do prazo.

Novo head

A Nexaas anunciou a chegada de Cláudio Rosse Pandolfi como head de tecnologia. O executivo vai liderar a área composta por 33 colaboradores, entre tech leads e desenvolvedores. Com experiência no mercado de tecnologia, o executivo já teve passagens em empresas como Buscapé e Tray Commerce. Pandolfi assume com a missão de acelerar a posição da Nexaas no mercado de inovação para o varejo.

Canabidiol

A Associação Brasileira das Indústrias de Canabinoides (BRCann) realizou levantamento junto à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) que mostrou aumento de 492% nas autorizações de importação de produtos de cannabis para uso médico em 2021. A NetCann quer trazer seus produtos para o Brasil, se associando a laboratórios nacionais. E já busca o registro na Anvisa para iniciar suas ações no país.

Fatura

A Adeste pretende alavancar ainda mais os negócios em 2023. Com atuação nas áreas de saúde, alimentação e nutrição animal, a companhia está investindo cada vez mais na inovação de processos internos para se destacar nestes mercados. Em 2022, o faturamento da empresa superou os R$600 milhões.É o terceiro ano consecutivo com taxa de crescimento anual composta de quase 25%. A empresa familiar está há mais de 70 anos no mercado.

Balanço

O Ailos encerrou 2022 com crescimento de 15%. O sistema de cooperativas de crédito fechou o ano com mais de 1,4 milhão de cooperados e mais de R$ 17,7 bilhões em ativos financeiros, aumento de 22%. A carteira de crédito totalizou o saldo de mais de R$ 12 milhões, mais 21%. Além disso, o resultado das cooperativas Ailos no ano somou R$ 362 milhões.

Leilão virtual

A Resale disponibiliza cerca de 3.036 imóveis para venda durante o mês de março. São ofertadas casas, apartamentos, lotes e salas comerciais com preços entre R$ 9.975 até R$ 46.129.000 e valor médio de deságio em 40%. As vendas estão disponíveis em todas as regiões do Brasil, com destaque para os estados de Goiás, Paraíba, Minas Gerais e Piauí e serão realizadas 100% online por meio do portal da Resale. Para consultar os imóveis à venda, o interessado deve acessar o site e aplicar os filtros de acordo com o interesse: por região, tipo do imóvel, valor ou situação (ocupado ou desocupado).

Análise

A análise "Comunicação Interna Trends 2023” da Progic revela que a prioridade das companhias neste ano será melhorar a experiência do colaborador, apontada por pouco mais de 67% dos gestores do setor. Um segundo ponto é a falta de efetividade no alcance das mensagens institucionais por meio comunicação interna, citado como um problema para 45% das companhias.

Enxaqueca

Levantamento do hub de negócios da saúde e bem-estar, InterPlayers, aponta que as vendas de medicamentos analgésicos cresceram 42% em 2022 no Brasil, em comparação ao ano anterior. A pesquisa mostra ainda que o Distrito Federal impulsionou o aumento, com mais 219,3%. A segunda maior alta foi registrada no estado de Goiás, 84%; seguida do Rio de Janeiro, 53,5%, e do estado de São Paulo, com 15%. Acre e Roraima foram os únicos estados com diminuição nas vendas dos medicamentos, com queda de 52,3% e 19,7%, respectivamente.

