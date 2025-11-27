Iniciativa vai financiar organizações comunitárias com até US$ 250 mil

O Fundo de Educação FIFA Global Citizen, uma iniciativa que visa arrecadar US$ 100 milhões para oferecer acesso à educação de qualidade e ao esporte para crianças em todo o mundo, abriu seu período de inscrição para concessão de subsídios.

Organizações sem fins lucrativos comprometidas em melhorar as oportunidades educacionais para crianças do ensino fundamental e médio (K-12) em todo o mundo, incluindo no Brasil, podem enviar suas candidaturas para financiamento até 31 de dezembro de 2025.

O Fundo de Educação FIFA Global Citizen tem como objetivo ampliar o acesso à educação de qualidade, à alfabetização e ao esporte, oferecendo subsídios para programas comunitários em mais de 200 localidades ao redor do mundo.

Aproximadamente 150 organizações , atendendo entre 500 e 10.000 jovens , receberão subsídios que variam de US$ 50.000 a US$ 250.000 .

A primeira rodada de beneficiários será anunciada no início de 2026.

“O acesso a recursos educacionais pode realmente transformar vidas. O Fundo de Educação FIFA Global Citizen aproveita tanto a linguagem universal do esporte quanto o impacto transformador da educação para oferecer às crianças um futuro mais confiante”, diz Denise Coelho, diretora de marketing e comunicação da MetLife Brasil.

Rumo aos US$ 100 milhões para educação e esporte

Para iniciar os esforços rumo à meta de arrecadar US$ 100 milhões, a MetLife Foundation foi reconhecida como doadora fundadora após sua contribuição de US$ 9 milhões para o fundo.

A empresa também anunciou recentemente uma parceria com a Global Citizen , apoiando a missão da organização de erradicar a pobreza extrema.

“A parceria da MetLife com a Global Citizen, juntamente com o apoio da MetLife Foundation ao Fundo de Educação FIFA Global Citizen, impulsionará mudanças positivas e ajudará a construir comunidades mais resilientes no Brasil. Incentivamos organizações qualificadas a se inscreverem para os subsídios.”, completa Coelho.

Para saber mais sobre o Fundo de Educação FIFA Global Citizen e inscrever um projeto para subsídio, visite: https://glblctzn.me/metlife-edu-fund.