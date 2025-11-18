ONG do Rio apresenta documentário francês sobre o esporte como ferramenta de impacto social

A Fundação Gol de Letra realiza, no dia 02 de dezembro de 2025, o CineGol 2025, evento que une solidariedade, cultura e engajamento social.

A iniciativa acontece no cinema Estação NET Gávea, no Rio de Janeiro, a partir das 19h, com coquetel e exibição do filme francês “XXI – Le sport des solutions”.

A proposta do CineGol é inspirar uma nova forma de olhar para o impacto social, promovendo o encontro entre pessoas e empresas comprometidas com a transformação.

A Fundação Gol de Letra alcança agora uma nova projeção internacional ao ser a única organização brasileira presente no documentário francês “XXI – Le sport des solutions”, que aborda o esporte como ferramenta de transformação social e foi vencedor do World Sport Summit 2024, em Cannes.

Em celebração ao Ano da Amizade França-Brasil

O evento integra a celebração do Ano da Amizade França-Brasil e do Dia de Doar, movimento global que estimula a cultura da doação e o engajamento coletivo como resposta ao consumismo.

O documentário “XXI – Le sport des solutions” (1h), exibido no Festival de Cannes 2024, apresenta como o esporte pode ser uma resposta concreta aos desafios sociais contemporâneos.

A Fundação Gol de Letra é uma das cinco organizações protagonistas do filme, o que torna o momento ainda mais significativo para compartilhar os resultados e a metodologia desenvolvida pela instituição ao longo de mais de 26 anos de atuação.

Com o CineGol, a Gol de Letra reforça seu compromisso com a educação integral, o desenvolvimento comunitário e o poder transformador do esporte e da cultura.

O evento também marca a adesão da Fundação ao movimento global do Dia de Doar, convidando o público a contribuir diretamente com seus programas sociais aqui.