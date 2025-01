Índice de Carbono Eficiente da B3 recebe nova gigante da moda brasileira

A carteira Índice de Carbono Eficiente (ICO2), da B3, surgiu em 2010 com o intuito de fomentar as discussões sobre mudanças climáticas no Brasil. Hoje, ela avalia e atesta empresas que se destacam na gestão de emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE), representando um marco significativo para empresas que procuram uma agenda ESG consistente.

Na moda, com a crescente preocupação com direitos humanos e moda sustentável, integrar o ICO2 tornou-se um objetivo comum para aquisição de maior reconhecimento na pauta. A mais nova empresa brasileira do setor a se juntar à carteira é o Grupo Azzas 2154, que conta com 30 marcas em seu portfólio.

A fusão entre as empresas SOMA e Arezzo&Co, que já integravam a carteira, acaba de ser oficializada na ICO2. “Obter este reconhecimento já em nosso primeiro ano de atuação como Azzas 2154 é um indicativo de que estamos no caminho certo”, diz Suelen Joner, head de sustentabilidade Azzas 2154.

Critérios para integração no ICO2

Para a seleção, o ICO2 considera empresas listadas na bolsa brasileira, e que atendam aos critérios preestabelecidos pela metodologia, incluindo um Score de Gestão de Emissões de GEE superior ao seu setor de atuação.

O índice também avalia empresas que apresentam maior eficiência na relação de emissões vs. receitas brutas.

“Sabemos da nossa responsabilidade enquanto o maior grupo de moda da América Latina, e estamos comprometidos com a sociedade e o planeta para a construção de um futuro mais sustentável. Estamos orgulhosos dessa conquista”, conclui Joner.

