Inadimplência em financiamento habitacional cai e é a menor na história da Caixa

Caixa registra recorde histórico de adimplência no financiamento habitacional

A Caixa Econômica Federal anuncia nesta quinta-feira excelentes números do balanço do último trimestre do ano passado, fechando bem o cenário de 2020. Apesar da recessão no país, a inadimplência na área habitacional foi a menor da história da Caixa, que tem a maior fatia do mercado de financiamento para aquisição de imóveis no país. Uma das possíveis explicações para esse fenômeno é que o auxílio emergencial tenha colaborado para manter as prestações da casa própria em dia, apesar da grave crise provocada pela pandemia de Covid-19.

Demanda forte

As vendas de imóveis continuam aquecidas no começo do ano e a Caixa continua a registrar forte demanda por crédito. O reverso da moeda é que isso tem provocado falta de material para construção em diversas partes do país, o que pode atrasar a entrega das obras por parte das construtoras.

Privatização

Os dados positivos da Caixa também alimentam os planos para 2021. Este ano está em mira a privatização da Caixa Seguridade e o IPO do banco digital surgido da disseminação do Caixa Tem, aplicativo que operacionalizou o pagamento do auxílio emergencial, que deve permanecer sob controle da instituição financeira estatal.

Radiação nuclear

O governo continua a levar adiante, discretamente, o plano para finalizar as usinas nucleares projetadas ainda no governo militar e até hoje inacabadas, como Angra 3. O Ministério da Ciência e Tecnologia também incluiu como meta a escolha de um local definitivo para descarte do resíduo radioativo da geração de energia.

Débitos digitais

A Recovery registrou aumento de uso nos seus canais digitais. Mais da metade dos acordos realizados de recuperação de dívidas foram usando site, WhatsApp, app e o Messenger do Facebook. O volume de acordos realizados nesses canais chegou a 4,2 milhões em todo o ano. Em 2019, o share digital chegou a 45% e, em 2020, alcançou 56%.

Resíduo reciclado

A Natural One contabilizou, com aferição de empresa especializada, que destinou corretamente mais de 1.700 toneladas de resíduos para a reciclagem. A companhia já impactou financeiramente mais de 40 operadores de coleta em 21 estados do país, e atingiu positivamente mais de 1.300 pessoas em todo o Brasil.

Covid 1

O grupo Sabin realizou de fevereiro a dezembro mais de 1 milhão de testes de detecção de Covid-19 no Brasil. Foram mais de 660 mil no formato RT-PCR e outros 350 mil do tipo sorológico, atendendo a população de mais de 50 cidades brasileiras em 12 estados, além do Distrito Federal.

Covid 2

Com a onda permanente da pandemia no país, a Alliar está lançando dois novos tipos de teste de Covid-19 no mercado. A empresa começa a oferecer esta semana, nos laboratórios Axial em Minas Gerais, o teste antígeno de Covid-19, com o resultado em até uma hora. Em São Paulo, a novidade é o teste PCR Salivar, que será oferecido nos laboratórios CDB e é menos invasivo e indolor.

PetCenso 2020

A Petlove e DogHero apresentam o Pet Censo 2020, maior levantamento nacional sobre raças e nomes preferidos dos tutores. Com a fusão das duas empresas, o levantamento está ainda mais completo: são quase dois milhões de pets cadastrados nas plataformas. No sudeste, por exemplo, os vencedores são Mel e Thor para cães, e Nina e Tom para os gatos.

Conselho positivo

A Positivo Tecnologia elegeu Marcel Martins Malczewski e Roberto Pedote como os novos membros do Conselho de Administração. A empresa registrou grande crescimento de vendas em 2020, com o home office demandando mais computadores para uso no lar.

De crista alta

A BlueTrade recebeu pela segunda vez o prêmio Galo de Ouro, na categoria Agência. A premiação foi promovida pela MAG 365, ligada à Mongeral Aegon. A primeira vez que a BlueTrade ganhou o prêmio foi em 2018, na categoria Corretor Estruturado.

