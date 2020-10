Humberto Costa volta a liderar redes no Senado; Flordelis sobe na Câmara

O senador Humberto Costa (PT-PE) voltou a ultrapassar Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) e reassumiu a liderança do ranking FSBinfluênciaCongresso desta semana, deixando o filho do presidente Bolsonaro em segundo lugar. Álvaro Dias, líder do Podemos, manteve a terceira posição do levantamento.

Já o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que segue com grande visibilidade em torno de definições de pautas do Senado e encontros estratégicos com o presidente Bolsonaro, subiu seis posições, ocupando o oitavo lugar e se aproximando do grupo que permanece há algumas semanas disputando as primeiras colocações do ranking.

Outro que vem subindo com destaque é o experiente senador Jaques Wagner (PT-BA), que teve ótimo desempenho individual, avançando seis casas e passando a ocupar a 13ª posição.

Confira aqui o ranking da semana no Senado Federal.

Câmara dos Deputados

Carla Zambelli (PSL-SP) e Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) voltaram a ocupar a liderança e a vice-liderança do ranking FSBinfluênciaCongresso desta semana. Ainda no pódio, o deputado André Janones (Avante-MG) mais uma vez perdeu espaço no levantamento, ocupando agora a terceira posição.

Já o parlamentar Tenente Derrite (PP-SP) subiu nove posições, com ótimo desempenho individual, e passou a ocupar a 14ª colocação, na semana em que realizou postagens com elogios ao trabalho dos policiais militares, sobretudo de São Paulo, e tom de denúncia em relação à soltura de traficantes.

Contudo, o melhor desempenho individual ficou com a deputada Flordelis (PSD-RJ), que subiu 31 posições e passou a ocupar o 20º lugar, na semana em que cantou em culto religioso, mostrando a tornozeleira eletrônica e teve pedido para retirada negado pela ministra Cármen Lúcia.

Confira aqui o ranking da Câmara dos Deputados.