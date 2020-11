Huawei sobre 5G: “Transparentes e abertos a qualquer auditoria do governo”

Segurança cibernética e proteção de dados são prioridades para a Huawei, segundo o diretor global de Cibersegurança da empresa, Marcelo Motta, em entrevista ao Bússola Líderes sobre tecnologia 5G. “Nós somos extremamente transparentes e estamos à disposição do governo para que possa fazer qualquer tipo de auditoria e checagem nas nossas soluções”, afirmou o executivo, lembrando que a companhia chinesa – líder global em soluções de tecnologia da informação e comunicação – apenas fornece os equipamentos para as operadoras de telecomunicações e não tem acesso a dados de usuários.

O leilão das frequências do sinal de 5G está previsto para meados de 2021. As operadoras participarão do leilão e vão escolher seus fornecedores de equipamentos e serviços para a nova tecnologia. Há 22 anos no Brasil, a Huawei lidera o mercado nacional de banda larga fixa e móvel por meio de parcerias com as principais operadoras de telecomunicações e participou do desenvolvimento das tecnologias 3G e 4G no país. Para Motta, a infraestrutura já existente da Huawei é uma vantagem para dar agilidade ao processo brasileiro de implantação do 5G. Ele destacou ainda a expertise internacional da multinacional, que vem desenvolvendo esse tipo de tecnologia desde 2009 e tornou-se uma das principais fornecedoras globais de 5G.

Ao canal de entrevistas em vídeo da Bússola, o executivo falou sobre os ganhos de conectividade que a quinta geração da internet móvel vai proporcionar, com velocidades de download muito mais rápidas, o desenvolvimento da internet das coisas e a evolução tecnológica fundamental para futuro dos diferentes setores da economia brasileira.

Como o presidente Jair Bolsonaro já disse que a tecnologia será lançada no Brasil com empresas que zelem pela segurança dos dados, Marcelo Motta fez questão de ressaltar o extremo rigor da Huawei com a privacidade dos usuários e a transparência das suas operações nos 170 países onde está presente. “Nós somos a única empresa do segmento de telecom que abre o código-fonte para a inspeção, para auditoria de empresas e governos. Nós temos dois grandes centros globais – um na Bélgica e outro na China – que estão à disposição dos nossos clientes e dos diversos governos para que nossas soluções sejam checadas e analisadas de forma independente”, declarou.

