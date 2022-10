Grupo Sabin expande atuação no Nordeste com aquisição

O Grupo Sabin acaba de anunciar mais um marco em sua expansão: a aquisição da rede de Laboratório Bioanálise, que tem mais de 26 anos de atuação, possui 25 unidades de atendimento e realiza anualmente mais de 2 milhões de exames nos estados do Piauí e Maranhão.

Com esta aquisição, a empresa, que já tem presença em todas as regiões do país, avança mais uma vez no projeto de expansão e dá um passo importante rumo à consolidação da marca no Brasil, que com chegando agora a 350 unidades de atendimento.

“Com este novo negócio, vamos ampliar nossa presença em cinco novas cidades no Piauí (Teresina, Altos e Parnaíba) e no Maranhão (Timon e Caxias)”, afirma a presidente executiva do Grupo Sabin, Lídia Abdalla.

O Grupo Sabin está assumindo 80% da operação do Bioanálise. Em 2022, a empresa completa dez anos de um ciclo estratégico de crescimento. Com a aquisição, passa a ter um time de 7 mil colaboradores.

“Nossa jornada de expansão pelo Brasil, conta com duas avenidas de crescimento: a expansão territorial para novos estados e cidades, e também a diversificação dos negócios que complementam nossa estrutura de serviços, fortalecendo nosso ecossistema. Hoje nossos investimentos se refletem em estruturas sólidas que, com apoio dos hubs localizados nas grandes cidades, nos conectam às nossas unidades instaladas nas diferentes regiões, ampliando nossa capilaridade Brasil afora. É uma forma de nos manter ainda mais próximos dos nossos clientes”, diz Lídia.

A empresa possui um com mais de 7,4 mil serviços nas áreas de análises clínicas, diagnóstico por imagem, imunização, check-up executivo, além da plataforma integrada de saúde, Rita Saúde, e da atuação em Atenção Primária à Saúde, com a Amparo Saúde.

