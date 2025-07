Grupo empresarial cria 'Uber das lavanderias' no Brasil

Os serviços sob demanda explodiram na América Latina, que experimentou um crescimento de 78% do modelo de negócios nos últimos 5 anos – com movimento de mais de US$ 16 bilhões em investimentos.

No Brasil, a demanda por mais inovação e praticidade forma ambiente propício para o surgimento de empresas como a Laundry in Box. Criada com o modelo de negócios sob demanda, a empresa mira ser o ‘Uber das lavanderias’, conseguindo valuation de R$ 1 bilhão até 2027.

A marca é nova aposta do Grupo Hi, holding que administra a Lavanderia 60 Minutos e projeta IPO para o mesmo ano do primeiro bilhão da Laundry In Box.

Mas como funciona essa lavanderia sob demanda?

O modelo utiliza armários inteligentes instalados em condomínios e locais de grande circulação para coletar, higienizar e devolver roupas limpas em até 24 horas, com todo o processo sendo monitorado digitalmente pelo cliente via aplicativo.

O funcionamento é simples:

Os armários são instalados em áreas comuns dos condomínios.

Os moradores utilizam o aplicativo Hipag (solução de pagamentos da 60 Minutos ) para realizar o pagamento e inserir as roupas sujas no compartimento indicado.

A equipe da Lavanderia realiza a coleta, lavagem, secagem, embalagem e devolução no mesmo local, sem contato físico com o cliente e com rastreabilidade total do processo.

A solução já começou a ser implantada, e a holding projeta alcançar 2 mil pontos até o fim de 2025 – sendo a maioria na cidade de São Paul.

“A proposta é tornar a lavanderia tão simples e acessível quanto pedir comida ou chamar um carro. O modelo foi desenvolvido para oferecer a conveniência e flexibilidade que o cliente já espera de outros aplicativos, mas com o cuidado e a qualidade que a nossa marca sempre prezou”, diz Isaelson Oliveira, fundador e CEO do Grupo Hi.

Eficiência operacional é diferencial planejado

Com consumo médio de 48 litros de água por ciclo e uso de insumos biodegradáveis, a rede adota práticas que contribuem para a preservação de recursos naturais.

O serviço também reduz a necessidade de produção e descarte de máquinas domésticas, além de utilizar equipamentos industriais de alta durabilidade, que operam com baixa demanda de mão de obra.

“O que fizemos foi adaptar a lógica do delivery para um serviço essencial, mas ainda pouco digitalizado. As pessoas estão cada vez mais acostumadas a resolver tudo pelo celular, com agilidade e praticidade, e o Laundry in Box surgiu justamente para atender a essa demanda”, explica Isaelson Oliveira.

A estratégia por trás do lançamento

A expansão da solução faz parte do plano estratégico do Grupo Hi, que encerrou 2024 com R$ 54 milhões em faturamento e projeta alcançar R$ 75 milhões até o final de 2025.

A rede, que já possui 500 pontos em funcionamento e outros 300 em implantação, planeja fechar o próximo ano com 1400 unidades em operação.

A internacionalização também já está em andamento, com investimento inicial de 1 milhão de euros para a entrada em Portugal, mercado que deve servir de base para o crescimento na Europa. O objetivo é atingir R$ 1 bilhão em valor de mercado e realizar um IPO até 2027.

