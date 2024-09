Grupo Cesbe investe no mercado de energia solar e abre nova empresa

Até 2030, o mercado de energia solar deverá movimentar até R$ 100 bilhões, segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Com mais de 80 anos no segmento de engenharia e energia, o Grupo Cesbe vê na previsão a chance de sucesso para novos empreendimentos, e acaba de lançar a Giya.

O que a Giya fará no setor de energia solar?

A nova empresa vai oferecer soluções de prospecção, avaliação e estudos de viabilidade técnica das áreas onde serão implementadas usinas fotovoltaicas.

A proposta também inclui a administração da operação e manutenção das usinas, criando processos necessários para garantir o funcionamento eficiente e a longevidade das instalações solares.

“A Giya é uma das poucas empresas capazes de oferecer uma solução que contempla todas as etapas do processo de implementação de uma usina - da prospecção do terreno ideal ao start da operação”, diz Rodrigo Kimura, diretor de energia do Grupo Cesbe.

O que, no mercado de energia solar, motivou a criação dessa nova empresa?

Atualmente, o Grupo Cesbe já conta com sete projetos em andamento no campo das usinas de energia solar: três no Rio Grande do Sul, dois em São Paulo e dois no Paraná.

"Antes mesmo do lançamento da Giya, já recebemos contatos de investidores interessados solicitando reuniões para discutir novos projetos”, diz Fabiano Fenelon, gerente executivo de desenvolvimento de negócios do Grupo Cesbe.

A procura fez o grupo perceber uma oportunidade de mercado, que ficou mais evidente após a análise de estimativas e notícias recentes.

Segundo estudo da IRENA (Agência Internacional de Energia Renovável) o uso de energias renováveis no mundo bateu recorde em 2023, com 3.870 GW.

De acordo com o relatório, a energia solar dominou a expansão de capacidade, sendo responsável por 73% do crescimento observado.

Em 2023, o Brasil apresentou o maior aumento de geração solar de toda a série histórica já registrada.

No mundo, China e Estados Unidos lideram o setor que, desde 2010, teve sua capacidade aumentada em seis vezes, segundo levantamento da Mordor Intelligence.

"Temos a missão de projetar e construir as futuras usinas de energia fotovoltaica que farão parte desta grande revolução energética da qual hoje países como China e Estados Unidos lideram”, diz Rodrigo Kimura.

O diferencial da Giya no setor de energia solar

Na avaliação de Kimura, um dos grandes diferenciais da nova empresa é a capacidade de oferecer uma consultoria técnica especializada para definir os melhores parceiros de administração dos créditos de energia gerados pelas novas usinas.

“Isso aumenta a previsibilidade do retorno de rentabilidade do investimento", conclui o executivo.

